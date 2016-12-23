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    Нигматуллин считает Реброва лучшим голкипером 2016 года в России

    Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин назвал лучшего голкипера по итогам 2016 года. По его словам, лучшим в уходящем году стал Артем Ребров из «Спартака».

    «Назову Артема Реброва лучшим голкипером 2016 года. С вратаря, по моему убеждению, начинается команда, а «Спартак» в этом году по-настоящему преобразился. Ребров играл надежно, не раз выручал команду, во многом, благодаря чему красно-белые сейчас на первом месте.

    Впечатления от первой части нового сезона еще свежи, потому назову именно Реброва», — сказал Нигматуллин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.12.2016 18:17
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +6191

      subbotaspartak 24 декабря 2016, 09:46

      Неважно, чтоб он лучшим стал,
      Важно, чтоб дальше калитку спасал.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 24 декабря 2016, 09:31

      Ну на вкус и цвет как известно товарищей нет.Что Ребров отстоял этот год на отлично-это правда,ну а кто лучший тут уж от клубных пристрастий зависит.

      -1
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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 24 декабря 2016, 02:13

      Вот эти горе эксперты поразвелись!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +664

      Небесная 23 декабря 2016, 22:31

      Джанаев, Селихов, Крицюк - лучшие, да и остальные не хуже

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2113

      prtcs 23 декабря 2016, 21:59

      Тогда кто он такой, если не видит лучших? Его жаба душит, что он был средний. Мы сами знаем, кто лучший.

      0
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      Рейтинг: +2888

      absent32 23 декабря 2016, 20:07

      А что, Селихов не впечатлил? С вратаря начинается команда, как раз тут успехи Амкара начинаются именно с Александра. А Спартак не уровень Реброва. От пару удачных матчей лучшим называть его, бред!

      -1
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      Рейтинг: +3660

      АртурZaСМ > absent32 24 декабря 2016, 07:46

      мэйби Ребров не уровень Спартака? )))

      -3
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      Рейтинг: +765

      alex1004 > absent32 24 декабря 2016, 08:57

      Нормальная команда должна быть ровной во всех линиях, а не так что вратарь все тянет, а остальные пешком ходят.

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 23 декабря 2016, 19:40

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      Нигматуллин вратарь НИКАКОЙ! И Реброва себе под стать! Еще и Акинфеевым восхищается! Ему видимо себя пропиарить нужно, вот и несет всякую чушь! В России много хороших вратарей по нынешним меркам, но ни один из них в подметки не годится Прохорову, Рудакову, Пильгую, Габелии, Гонтарю (Гонтарь), потому, что сейчас вратари "играют" в "угадайку"! Ни один (в прошлом вратарь) не угадывал 11-метровый-они прыгали на мяч по удару!!!!!!!!!!!!!!!! А сейчас угадал-молодец, не угадал-"ну не смогла"! Уровня Реброва вратарей в России много: Рыжиков, Селихов, Беленов, Джанаев, ........ Почти все вратари премьер-лиги одного уровня! Вопрос в команде и защитниках! Кто и сколько позволяет игрокам соперника! Вот и весь вопрос! А "пиарить" Реброва еще рано! Подождем весны!

      -5
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > VVM1964 24 декабря 2016, 01:25

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      Почитай! Нигматулин его назвал лучшим в 2016 году! ЛУЧШИМ! Про все времена разговоров не было!

      -4
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      Рейтинг: +3660

      АртурZaСМ > Serjoga 24 декабря 2016, 07:51

      Ты какую то бессмыслицу несешь... речь идет о 2016 г. , тобой перечисленные выше вратари что в 2016 играли??? ... упс, пардоньте сразу Ваш возраст не посмотрел... на Вы)))

      1
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 23 декабря 2016, 19:03

      Нигматулин себя и лучшим диджеем считает не стоит прислушиваться к этому человеку ребят мутный тип :D

      -1
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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 23 декабря 2016, 18:32

      Да вот хз. Как говорится на вкус и цвет... Гилерме, Крицюк, Селихов, Джанаев, Акинфеев, Рыжиков, Лунёв чем хуже? Стата примерно одинаковая у всех, а вот качество защитников, опорников разное. Да и игроков атаки то же, ибо лучшая защита это нападение))

      1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Nevsky_RU 23 декабря 2016, 19:42

      В твоем списке Акинфеев лишний! По остальным возражений нет!

      -1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 23 декабря 2016, 18:31

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      Руслан Кәрим улы Нигъмәтуллин Ухо Наушнык Сыктым .

      Чё ему Ребровы?

      -5
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