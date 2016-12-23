Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Газзаев: «Заслуга Карреры велика, но именно Аленичев создал этот «Спартак» и подготовил к чемпионату»

    Российский специалист Валерий Газзаев выразил мнение, что в успехах «Спартака» есть большая заслуга бывшего главного тренера красно-белых Дмитрия Аленичева. По его словам, именно Аленичев создал эту команду и подготовил ее к нынешнему сезону.

    «В том, что красно-белые идут на первом месте, безусловно, велика заслуга нового тренера. Пускай спартаковцы не показывают зрелищной игры, зато у них есть высокая мотивация и нацеленность на результат. В работе Карреры видна итальянская школа – игроки поставлены в жесткие тактические схемы и стали увереннее действовать в обороне. Но нужно обязательно сказать и самые теплые слова в адрес Аленичева. Именно он создал эту команду и подготовил ее к чемпионату. А для Карреры теперь будет очень важно качественно провести зимние сборы – первые в карьере. Получится ли? От этого зависит чемпионство «Спартака», – заявил Газзаев.

    Напомним, что после 17-ти туров чемпионата России «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на пять очков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.12.2016 13:06
    Рекомендуем
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 24 декабря 2016, 08:17

      А по моему деньги на игроков давал Федун!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 24 декабря 2016, 03:56

      Газзаеву стоило ещё добавить , что и в результатах Слуцкого в ЦСКА ,есть огромная моя заслуга ,так как я наполовину набрал тот состав, который играл при Слуцком .Газзаев комик , но он в ГД и имеет право говорить что взбредёт, лишь бы напомнить о себе

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11488

      alp 23 декабря 2016, 23:53

      согласен с псом. Хотя, карера мне нравица хотябы тем, что не отделяет себя от команды, как волера.. весной посмотрим, что за тренер этот мясной итальяшка. в целом, я не против, если спам займет за нами 2-е место

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 23 декабря 2016, 17:10

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Согласен с Газзаевым по поводу заслуг Аленичева, но чемпионом Спартак может
      стать, если ему разрешат Зенит, ЦСКА, Краснодар, Терек, Ростов и Амкар.

      -5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +306

      Bobafett > vladimir-7 23 декабря 2016, 19:48

      Не только разрешат, но и крупно про$бут!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6191

      subbotaspartak 23 декабря 2016, 16:52

      К всеобщей радости
      Вспомним братьев Старостиных...
      Симоняна, Романцева, Бескова...
      Лишь бы спросить было не с кого.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +215

      iuda 23 декабря 2016, 16:00

      Алень мог только обделать Старкова

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 23 декабря 2016, 15:56

      Бред! При чём тут Алень??? Просто есть люди, которые и из говна могут сделать конфетку. А есть такие, что из первосортного материала ничего путного не сумеют создать. Аленичев просто слабоват

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +800

      forward33 23 декабря 2016, 15:38

      Луиш и Ананидзе нормально заиграли при Каррери. Первые туры возможно, на багаже Аленичева, но дальше итальянец сам вытащил "Спартак". Моур тоже сам собирал Челси, а потом с ним провалился. Сейчас Конте с тем же составом уверенно лидирует, здесь есть заслуга Моура?

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 23 декабря 2016, 15:17

      При аленичеве второй тайм приваливали часто,этот Спартак целиком и полностью построен каррерой

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +134

      FCQ 23 декабря 2016, 14:56

      Найдется ли в России человек который оценит что эту команда играет под Карреру... Мы все видели 2 игры с аэком и видим шас и после сбора мы цчижис еще сильный СПАРТАК ДАЙ БОГ!!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 