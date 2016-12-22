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    Харт может продолжить карьеру в «Ливерпуле»

    Голкипер «Манчестер Сити» Джо Харт, на правах аренды выступающий в «Торино», может стать игроком «Ливерпуля». По информации источника, английский клуб готов приобрести 29-летнего англичанина во время летнего трансферного окна, когда подойдет к концу соглашение футболиста с туринской командой.

    Напомним, ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» не планирует возвращать игрока в команду и планирует его продать. В нынешнем сезоне Харт провел за «Торино» в Серии А 15 матчей, в которых пропустил 10 голов.

    Источник: Goal.com

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    22.12.2016 20:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11

      K1slo 23 декабря 2016, 17:19

      Удачи тебе Джо, спасибо за все

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 22 декабря 2016, 21:33

      Больше вратарей, команде с клоунскими вратарями...

      -1
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