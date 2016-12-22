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    Гвардиола хочет видеть в «Манчестер Сити» Гризманна и Санчеса

    Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн и форвард «Арсенала» Алексис Санчес могут продолжить карьеру в «Манчестер Сити». По информации источника, в услугах футболистов лично заинтересован главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола. Отмечается, что сделки могут быть совершены грядущим летом.

    По данным Transfermarkt, стоимость Гризманна составляет 80 миллионов евро, Санчеса – 55. В нынешнем сезоне француз провел за «Атлетико» в Примере 15 матчей, в которых забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи. На счету Санчеса – 17 игр, 12 забитых мячей и четыре ассиста в рамках АПЛ.

    Источник: Goal.com

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    22.12.2016 19:47
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +11

      K1slo 23 декабря 2016, 00:57

      Санчеса не плохо бы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 > K1slo 23 декабря 2016, 09:40

      Ага, щас!!))))

      0
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      Рейтинг: +19

      _FootFan 22 декабря 2016, 22:01

      АЛЕКСИС ВООБЩЕ ЗВЕРЬ!)

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 22 декабря 2016, 21:32

      Губа не дура! А что не Месси с Неймаром?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +66

      Antoshka2015 22 декабря 2016, 20:02

      А центр обороны

      0
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