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    Агент: «Локомотив» проявляет интерес к Оздоеву, но конкретного предложения пока не делал»

    Футбольный агент Азор Гаргаев, представляющий интересы полузащитника «Рубина» Магомеда Оздоева, заявил, что «Локомотив» проявляет интерес к его клиенту, однако пока не делал по игроку конкретных предложений. Напомним, хавбек уже защищал цвета железнодорожников с 2010 по 2015 год.

    «Магомед сейчас в отпуске, на данный момент он игрок «Рубина» и никаких подвижек пока нет. В том смысле, что ни одного предметного предложения по игроку мы не имеем. Но Оздоев не беспокоится по этому поводу, потому что в любой момент оно может появится, и в этом случае полузащитник уже его рассмотрит.

    Если говорить о «Локомотиве», то он проявляет определенный интерес. Магомед является воспитанником этой команды. К тому же, у Семина есть тенденция к возврату своих игроков в клуб. Но предметного предложения не было», – сказал Гаргаев.

    Источник: ТАСС

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    22.12.2016 19:25
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +95

      fon_der_tan 23 декабря 2016, 09:45

      Локомотиву совсем ни к чему столько опорников, надо хотя бы Ндингу продать перед этим.

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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 23 декабря 2016, 00:27

      Незнаю зачем он так принципиально нужен ЛОКО

      0
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 22 декабря 2016, 20:56

      собьют цену.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12

      дронго32 22 декабря 2016, 20:47

      Ага и отступные за него 6 лямов!!!Он даже в основной состав Рубина не попадает,пусть там на лавке и сидит,у Локо есть молодой ничем не хуже игрок центра поля Баринов!

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