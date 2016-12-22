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    «Краснодар» предлагал Луневу зарплату в 1,5 раза большую, чем будет платить «Зенит»

    Голкипер «Уфы» Андрей Лунев имел предложение от «Краснодара», однако ответил отказом. По информации источника, «быки» предлагали 25-летнему вратарю годовой оклад в 1,5 раза больше, чем «Зенит».

    Напомним, ранее сообщалось, что игрок успешно прошел медицинский осмотр в стане сине-бело-голубых и обойдется клубу в 3,5 миллиона евро. Официально сделка будет оформлена завтра.

    В нынешнем сезоне Лунев провел за «Уфу» в РФПЛ 10 матчей, в которых пропустил восемь голов.

    Источник: «Матч ТВ»

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    22.12.2016 19:00
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +319

      семенчик 22 декабря 2016, 22:41

      Что то много прочего говорят а только 10 матчей провёл к 25 годам в зеньке будет на банке сидеть

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 22 декабря 2016, 21:26

      Просто хочет играть в ЛЧ, а не в ЛЕ.

      1
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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 22 декабря 2016, 20:17

      А всё потому что с детства мечтал... и сейчас очень рад... и надеется принести пользу команде... и личные показатели не важны, главное что бы команда выигрывала... бла бла... лалала...

      2
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      Рейтинг: +552

      Жентус 22 декабря 2016, 20:07

      Как можно из Сатурна попасть в Зенит за 2 года, когда тебе уже 25... Неужели его настолько недооценивали? Или сейчас сделали на ровном месте звезду. Непонятно, но не бывает такого резкого скачка в мастерстве в таком возрасте и в такой короткий срок.

      -3
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      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > Зенит оле оле олa 22 декабря 2016, 23:10

      Широков в 25 лет в ЛФЛ играл.

      3
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 22 декабря 2016, 19:33

      возможная лига чемпионов решила или незыблимость крицюка против лодыркина/кержакова?)

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 22 декабря 2016, 19:16

      точно утка

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +992

      опус 2 22 декабря 2016, 19:08

      Все с ума что ли сошли !

      2
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      Рейтинг: +767

      товрос > опус 2 22 декабря 2016, 19:17

      я тоже так думаю

      1
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      Рейтинг: +1702

      altezzik 22 декабря 2016, 19:04

      Зачем Краснодару Лунёв? Тем более платить ему большу зарплату. Крицюк уходить собрался? Синицын тоже не самый плохой вратарь.

      3
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      ...
      Рейтинг: +79

      Giletka > altezzik 23 декабря 2016, 19:43

      Наверное потому что Крицюк лажал последние игры и в целом нервно играет. То же думаю, что Синицын может попробовать и в основе закрепиться.

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