«Краснодар» предлагал Луневу зарплату в 1,5 раза большую, чем будет платить «Зенит»

Голкипер «Уфы» Андрей Лунев имел предложение от «Краснодара», однако ответил отказом. По информации источника, «быки» предлагали 25-летнему вратарю годовой оклад в 1,5 раза больше, чем «Зенит».

Напомним, ранее сообщалось, что игрок успешно прошел медицинский осмотр в стане сине-бело-голубых и обойдется клубу в 3,5 миллиона евро. Официально сделка будет оформлена завтра.

В нынешнем сезоне Лунев провел за «Уфу» в РФПЛ 10 матчей, в которых пропустил восемь голов.