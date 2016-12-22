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    Бюджет «Динамо» в 2017 году будет сокращен более чем на 60%

    В Москве прошло заседание президиума Центрального совета Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо». Одним из вопросов обсуждения стало утверждение бюджета клуба на 2017 год.

    «Могу только сказать, что в 2017 году бюджет «Динамо» будет сокращен более чем на 60%. Сделано это будет без больших потерь. Приобретение дорогостоящих игроков при этом, конечно, рассматриваться не будет», – заявил председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества Владимир Стржалковский.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.12.2016 18:36
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +929

      ДСА 26 декабря 2016, 07:22

      Торпедо уже ждет Динамо.

      0
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      Рейтинг: +155

      ewgen1986 25 декабря 2016, 19:52

      Жаль.

      0
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      Рейтинг: +82

      STALKER27 22 декабря 2016, 23:16

      А про какое Динамо говорят??? Не вижу ФК. Вижу ВФСО...а кто это?

      0
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      Рейтинг: +7960

      FanatSerj 22 декабря 2016, 20:34

      Мало! можно прихлебателей и пиявок разогнать и на все 100% легкой экономии будет.

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      Рейтинг: +16625

      афоня72 22 декабря 2016, 19:17

      Запас очков есть, можно и вторым составом почти не играя в переходные матчи попасть.
      А дальше-что??

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