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    Агент: «ЦСКА собирается сделать ставку на Витиньо»

    Агент нападающего Витиньо подтвердил вероятность возвращения его клиента в ЦСКА. Как отметил Мигель Гуз, армейцы рассчитывают на его клиента.

    «Маловероятно, что Витиньо останется в Бразилии. Он любит «Интернасьонал», но переходы являются частью футбола. В ЦСКА рассчитывают на него, считая, что он может помочь им стать чемпионом России и получить право играть в Лиге чемпионов. Московский клуб собирается сделать на него ставку. Его контракт с ЦСКА рассчитан до 2020 года», – приводит слова Гуза Zero Hora.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.12.2016 14:57
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1292

      каа 22 декабря 2016, 17:55

      При правильном подходе он очень скоро может превратиться в армейского " КАКА"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1152

      Superviser77 22 декабря 2016, 17:32

      И, как обычно, ставка не сыграла....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +351

      simoron81 22 декабря 2016, 16:43

      lf e;

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +221

      Андрей 26 rus 22 декабря 2016, 16:41

      Походу в ЦСКА кризис , главное что бы как Динамо не скатились


      0
      Ответить
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      Рейтинг: +442

      PFC CSKA MOSCOW 22 декабря 2016, 16:00

      Неужели настолько денег нет?
      По полезности он на ступеньку ниже Траоре

      -1
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      Рейтинг: +1292

      каа > PFC CSKA MOSCOW 22 декабря 2016, 18:04

      ниже Траоре нет ступенек...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1381

      marslond 22 декабря 2016, 15:59

      Второго Мусу будут лепить)) Ждём результата.

      0
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 22 декабря 2016, 15:06

      Виктор сука, не подведи.

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