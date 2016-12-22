Сборная России опустилась на рекордно низкое 56-е место в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола опубликовала обновленный рейтинг национальных команд. Сборная России продолжила свое падение в списке. Теперь команда под руководством Станислава Черчесова занимает 56-е место, что является очередным антирекордом россиян.
Рейтинг ФИФА:
1 (1). Аргентина — 1634 очка
2 (2). Бразилия – 1544
3 (3). Германия – 1433
4 (4). Чили — 1404
5 (5). Бельгия – 1368
6 (6). Колумбия – 1345
7 (7). Франция – 1305
8 (8). Португалия – 1229
9 (9). Уругвай – 1187
10 (10). Испания – 1166…
56 (55). Россия — 592.
Источник: ФИФА