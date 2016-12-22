Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Сборная России опустилась на рекордно низкое 56-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России опустилась на рекордно низкое 56-е место в рейтинге ФИФА

22 декабря 2016, 12:29
28

Международная федерация футбола опубликовала обновленный рейтинг национальных команд. Сборная России продолжила свое падение в списке. Теперь команда под руководством Станислава Черчесова занимает 56-е место, что является очередным антирекордом россиян.

Рейтинг ФИФА:

1 (1). Аргентина — 1634 очка
2 (2). Бразилия – 1544
3 (3). Германия – 1433
4 (4). Чили — 1404
5 (5). Бельгия – 1368
6 (6). Колумбия – 1345
7 (7). Франция – 1305
8 (8). Португалия – 1229
9 (9). Уругвай – 1187
10 (10). Испания – 1166…
56 (55). Россия — 592.

Источник: ФИФА
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия
Комментарии (28)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
altezzik
1482399317
Хутко муй
Ответить
alexandr1205
1482400273
Мы хотим всем рекордам наши гордые дать имена!
Ответить
zatonn
1482401257
Это какой-то завышенный явно рейтинг))
Ответить
serppion
1482404952
Вот sуки! Причем все. И Муток, и наши футболеры, и эти рейтинги. Так и сыпят соль на рану.
Ответить
diadushka
1482406133
По их игре можно смело говорить: "Наши на Почетном 56-м месте"!!!
Ответить
Nesterenko
1482406757
Непонятно почему Аргентина на 1-м месте? А наши еще ниже опустятся, и только хорошая игра на кубке конфидераций может хоть как то улучшить ситуацию. А если там сыграем плохо, то к 2018 году можем до сотни дойти.
Ответить
Александ1982
1482406915
наше законное место
Ответить
dredan
1482407253
без официальных матчей мы будем и дальше рекорд обновлять(((
Ответить
marslond
1482411097
Главное, чтобы у сборной игра появилась и результат, а рейтинг это второстепенное. Колумбия за какие заслуги 6, а Португалия 8)))
Ответить
zico2205
1482413226
Рейтинг левый какой то...Испания-10 ??? Аргентина почему первая??? Потому что там Месси ??? И тут ввели санкции против России (шутка) ??? Хотя , все очень плачевно...Была надежда на то, что Бердыев будет назначен тренером-но у нас слепоглухонемое РФС с Мудищенко во главе и ждать увы- нечего...Будет снова позор на родном ЧМ...Очень обидно,что нашим футболом руководят такие мудаки....
Ответить
Главные новости
Сперцян высказался о дебютном голе за «Аль-Ахли»
01:45
«Барселона» выбирает между тремя защитниками
01:30
Гендиректор ЦСКА Бабаев прокомментировал слухи об уходе Кругового в «Спартак»
01:17
1
ФотоХоланд получил четыре сертификата Книги рекордов Гиннесса
00:58
В «Динамо» думают о натурализации самого дорогого легионера
00:21
Только один футболист выиграл больше трофеев за карьеру, чем Маркиньос
Вчера, 23:59
«Галатасарай» поставил ультиматум «Локомотиву» по Батракову
Вчера, 23:42
Нагучев спрогнозировал нового чемпиона России
Вчера, 23:31
1
Шварц честно ответил, отговаривали ли его от возвращения в Россию
Вчера, 23:21
Определились все пары 3-го раунда Пути регионов Кубка России
Вчера, 22:58
Все новости
Все новости
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Экс-тренер Португалии и Бельгии Мартинес может возглавить еще одну топ-сборную
12 августа
Стал известен новый главный тренер сборной Казахстана
7 августа
1
Бубнов выбрал команду для Слуцкого: «Там никто работать не хочет»
5 августа
6
Буффон отреагировал на связи Пирло с Россией – из-за них тренер не возглавил сборную Италии
2 августа
2
Олимпийский чемпион-2024 возглавил сборную Чехии
1 августа
ФотоМанчини высказался о возвращении в сборную Италии: «Постараюсь, чтобы болельщики меня простили»
30 июля
3
«Хороший мужик»: Мутко высказался о назначении Манчини главным тренером сборной Италии
28 июля
1
Мостовой оценил назначение Манчини в сборную Италии
28 июля
2
Стал известен новый главный тренер сборной Италии
24 июля
3
Гвардиола принял итоговое решение по сборной Италии
24 июля
3
Стало известно, какую команду может возглавить Гвардиола
20 июля
5
В рейтинге ФИФА сменился лидер после ЧМ-2026
20 июля
5
Инфантино пошутил про включение 208 сборных на ЧМ
12 июня
3
Луческу скрывал смертельный диагноз
12 апреля
Эмоциональное заявление Гаттузо об увольнении из сборной Италии
3 апреля
Принято окончательное решение по будущему Гаттузо в сборной Италии
3 апреля
3
Луческу перенес инфаркт миокарда
3 апреля
3
Буффон объявил об уходе из сборной Италии
2 апреля
1
Дель Пьеро жестко отреагировал на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
5
Президент УЕФА прокомментировал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
80-летний Луческу уволен из сборной Румынии
2 апреля
7
В Италии раскрыли подробности конфликта Доннаруммы с двумя боснийскими футболистами
2 апреля
1
Камоцци назвал причины кризиса в итальянском футболе
1 апреля
Пономарев одним словом описал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
1
Реакция Капелло на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
У Доннаруммы украли шпаргалку перед серией пенальти с Боснией и Герцеговиной
1 апреля
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+