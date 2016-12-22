Сборная России опустилась на рекордно низкое 56-е место в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола опубликовала обновленный рейтинг национальных команд. Сборная России продолжила свое падение в списке. Теперь команда под руководством Станислава Черчесова занимает 56-е место, что является очередным антирекордом россиян.

Рейтинг ФИФА:

1 (1). Аргентина — 1634 очка

2 (2). Бразилия – 1544

3 (3). Германия – 1433

4 (4). Чили — 1404

5 (5). Бельгия – 1368

6 (6). Колумбия – 1345

7 (7). Франция – 1305

8 (8). Португалия – 1229

9 (9). Уругвай – 1187

10 (10). Испания – 1166…

56 (55). Россия — 592.