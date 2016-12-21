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    Бундеслига. «Бавария» разгромила «РБ Лейпциг», «Герта» переиграла «Дармштадт»

    В рамках 16-го тура Бундеслиги «Бавария» обыграла «РБ Лейпциг», который заканчивал матч вдесятером. Таким образом, мюнхенский клуб вышел на чистое первое место в турнирной таблице.

    В другом матче «Герта» оказалась сильнее «Дармштадта», «Фрайбург» на выезде переиграл «Ингольштадт» благодаря дублю Флориана Нидерлехнера.

    «Кельн» и «Байер» победителя не выявили. «Вердер» на последних минутах ушел от поражения в матче с «Хоффенхаймом».

    Германия. Бундеслига. 16-й тур

    Бавария – РБ Лейпциг – 3:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Алькантара, 17; 2:0 – Алонсо, 25; 3:0 – Левандовски, 45 (с пенальти).

    Удаление: нет – Форсберг, 30.

    Герта – Дармштадт – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Платтенхардт, 53; 2:0 – Калу, 66.

    Ингольштадт – Фрайбург – 1:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Нидерлехнер, 34 (с пенальти); 0:2 – Нидерлехнер, 41; 1:2 – Зеттнер, 53.

    Кельн – Байер – 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Модесте, 21; 1:1 – Веделл, 44.

    Хоффенхайм – Вердер – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Вагнер, 26; 1:1 – Гнабри, 87.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.12.2016 23:57
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 22 декабря 2016, 00:39

      ставил на Лейпциг (

      0
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 22 декабря 2016, 00:07

      Бавария!!!

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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 22 декабря 2016, 00:03

      Лейпциг слил безыдейно... Это не игра, а полный аллес. Необычно. С ув

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