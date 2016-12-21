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    Спаллетти: «В первые три года при мне «Зенит» играл отлично, а потом что-то разладилось»

    Бывший главный тренер «Зенита» Лучано Спаллетти, в настоящее время возглавляющий «Рому», рассказал, что в первые три года у руля сине-бело-голубых команда демонстрировала хороший футбол, завоевывая трофеи, однако потом что-то пошло не так. Итальянский специалист принял петербургский клуб в конце 2009 года, дважды выиграв с ним РФПЛ и по одному разу став обладателем Кубка и Суперкубка России.

    «Достижения бывают разные, это не только трофеи, которые я выиграл с «Зенитом». Значимость успехов зависит от того, кто принимает решения и оценивает результат, а также от вашего изначального положения и ожиданий. У «Зенита» были определенные цели, которые клуб поставил, подписывая контракт со мной. Я всегда все делал профессионально. Возможно, мы могли добиться большего, но после трех лет отличного футбола что-то разладилось. Впоследствии клуб принял решение расстаться», – сказал Спаллетти.

    Источник: УЕФА

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    21.12.2016 16:32
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 21 декабря 2016, 21:12

      Рома сейчас также играет как Зенит при нём - защита,полузащита ориентированы на оборону.Впереди хорошие игроки которые обыгрывают хорошие команды.Но не Ювентус,без вариантов,как и Зенит против топовых.

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 21 декабря 2016, 19:01

      Халка с Витселем не хрен было покупать. Долго бегал по руководителям клуба с этой идеей. Предупреждали его, что микроклимат в команде дело тонкое. Выпустил он их в игре с Тереком и похоронил команду.
      И он это сразу понял. По роже было видно.

      4
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 > Zeff 21 декабря 2016, 19:53

      Вряд ли там сам Спалетти решал, нужны были готовые звезды и купили тех с кем смогли договориться

      2
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      Рейтинг: +428

      qwera 1969 21 декабря 2016, 18:28

      Играла команда, которая была на ходу. Было приятно смотреть на НАШИХ (российских) ребят.С приходом Халка поменялось все. До сих пор не могу понять, зачем на тот момент надо было делать Халкозависимость. Считаю это ошибкой Спалетти

      4
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      Рейтинг: +276

      ZENIT GOAL > qwera 1969 21 декабря 2016, 19:48

      Спаллетти там сам был заложником ситуации,иначе Халка бы из команды выперли только за его номер в матче с Миланом.

      1
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      Рейтинг: +2889

      nemolod 21 декабря 2016, 18:00

      Отличный футбол был,когда Зенит выиграл Кубок УЕФА,а при лысом,кроме брожения в команде, ничего особенного и не было,и даже когда команда выигрывала чемпионат и российские кубки! Остается надеяться,что Луческу сумеет создать по-настоящему добротный футбольеый коллектив европейского уровня!

      1
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 21 декабря 2016, 17:28

      При синьоре Лучано мы показывали великолепный футбол, ну и результаты были соответствующие

      1
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 21 декабря 2016, 17:00

      Все объяснимо

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      Рейтинг: +276

      ZENIT GOAL 21 декабря 2016, 16:53

      Потом появился халк, вот в чём дело.

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      Рейтинг: +276

      ZENIT GOAL > серый1925 21 декабря 2016, 19:49

      Притом, что команду это приобретение уничтожило.

      0
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