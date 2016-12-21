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    Мутко – в числе пяти кандидатов от УЕФА в совет ФИФА

    Глава РФС Виталий Мутко наряду с президентом Венгерской футбольной федерации Шандором Чаньи, главой Футбольного союза Черногории Деяном Савичевичем, президентом Футбольной ассоциации Исландии Гейром Торстейнссоном, а также главой Футбольной ассоциации Кипра Костакисом Куцокумнисом вошел в число пяти кандидатов от УЕФА на места в совете ФИФА. 5 апреля следующего года в Хельсинки пройдет конгресс Европейского футбольного союза, на котором и состоятся выборы.

    Четверо претендентов будут выбраны в Совет ФИФА на четырехлетний срок. Проигравший кандидат получит право поучаствовать в выборах на срок два года. Заявки на данное место можно подавать до 5 января включительно.

    Источник: УЕФА

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    21.12.2016 14:25
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 21 декабря 2016, 19:20

      "В любую щель без мыла пролезет это рыло." (c) не помню кто.

      0
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 21 декабря 2016, 18:49

      Ну и ну...

      0
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      Рейтинг: +235

      Копытин 21 декабря 2016, 17:14

      Непотопляемый какой-то Мудко. Может мы чего не знаем про него. Вдруг он "заднеприводный" вот и пролезает в любую задницу. ОЙ наоборот ему влезают.

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      Рейтинг: +740

      krg-kz 21 декабря 2016, 17:13

      Как у него так получается? Ни хрена не делает толкового и все время повышения получает?

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 21 декабря 2016, 16:32

      Ну, если в ФИФА лучше нет специалистов по футболу, чем Мудко, то тогда
      понятны их решения в этой сфере. Выборы? Какие это выборы, 5 кандидатов
      на пять мест в совет ФИФА.

      2
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 21 декабря 2016, 15:34

      ФИФА начала расследование в отношении Виталия Мутко( 2 дня назад)

      Мутко – в числе пяти кандидатов от УЕФА в совет ФИФА

      Пора покупать Амулет Мутко, что бы двигаться по карьерной лестнице вопреки всему...(с) Пирамида

      1
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 21 декабря 2016, 15:06

      Как же хорошо, когда пять мест и пятеро баллотируются...совпадение...не думаю!

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      Рейтинг: +2909

      zatonn 21 декабря 2016, 15:04

      ФИФА настолько же коррумпирована, как и ваш РФС. Так что неудивительно!

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      Рейтинг: +4994

      neveldomha > zatonn 21 декабря 2016, 17:05

      Смотри футбол, а не в нужник. Хотя тебе какая разница.

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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 21 декабря 2016, 14:38

      по английски то научился шпрехать? :D

      В ФИФА его берут)))

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      Рейтинг: +3410

      mdu86 21 декабря 2016, 14:32

      Думаю в число 4-х уж точно войдёт. А вы говорите чемпионат мира отберут! Всё будет нормально, никто его уже не отберёт! ЧМ 2018 в России быть! А то напугали какими-то расследованиями... :)

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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 > mdu86 21 декабря 2016, 14:39

      ФИФА не подлизывает пендосам, как МОК. Правда Мудко не самый лучший кандидат.

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      Рейтинг: +17247

      vick-north-west > sergey_86-76 21 декабря 2016, 15:07

      За это ФСБ и вскрыла коррупцию в ФИФА и еще вскроет не раз, так что придется иногда и лизнуть.

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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 > vick-north-west 21 декабря 2016, 15:09

      ФБР а не ФСБ:))

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      Рейтинг: +17247

      vick-north-west > 21 декабря 2016, 15:10

      Мутко, думаю, лучше сразу на 2 года заявиться, после ЧМ-18 он по-любому в опалу попадет...

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      Рейтинг: +17247

      vick-north-west > sergey_86-76 21 декабря 2016, 15:11

      оговорка по-Фрейду.

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