Тюльпанов: «С каждым днем у ФИФА все меньше шансов отнять ЧМ-2018 у России»

Председатель Временной комиссии Совета Федерации ФС РФ по вопросам подготовки и проведения ЧМ-2018 Вадим Тюльпанов подчеркнул, что шансы на перенос из России мирового первенства являются совсем незначительными. По его мнению, просто невозможно подготовить другую страну к проведению турнира в столь короткие сроки.

– Отменили чемпионат мира по скелетону и бобслею в России, ходят разговоры и о ЧМ-2018. Есть вероятность, что мы потеряем футбольный турнир?

– Что касается ЧМ по бобслею и скелетону, он культивируется в малом количестве стран. Отменить его, к сожалению, было не сложно. Футбол же вид спорта мирового уровня, туда входят все страны ООН. Попытки отнять ЧМ у нас будут мешать нашей дружбе с разными странами. Например, с Латинской Америкой. Отнять ЧМ будет сложно. Не говорю о том, что осталось всего полгода до Кубка конфедераций. Подготовить стадионы и инфраструктуру в других городах очень сложно. Время играет на Россию, с каждым днем шансов отнять ЧМ все меньше.

– Какое отношение ФИФА к России?

– В Совет Федерации приезжал Инфантино, выступал перед сенаторами. У меня ощущение, что он по-доброму относится к России. Он много говорил о предстоящем турнире, с его стороны не будет инициативы отнять чемпионат.