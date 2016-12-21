Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тюльпанов: «С каждым днем у ФИФА все меньше шансов отнять ЧМ-2018 у России»

Тюльпанов: «С каждым днем у ФИФА все меньше шансов отнять ЧМ-2018 у России»

21 декабря 2016, 12:39
11

Председатель Временной комиссии Совета Федерации ФС РФ по вопросам подготовки и проведения ЧМ-2018 Вадим Тюльпанов подчеркнул, что шансы на перенос из России мирового первенства являются совсем незначительными. По его мнению, просто невозможно подготовить другую страну к проведению турнира в столь короткие сроки.

– Отменили чемпионат мира по скелетону и бобслею в России, ходят разговоры и о ЧМ-2018. Есть вероятность, что мы потеряем футбольный турнир?

– Что касается ЧМ по бобслею и скелетону, он культивируется в малом количестве стран. Отменить его, к сожалению, было не сложно. Футбол же вид спорта мирового уровня, туда входят все страны ООН. Попытки отнять ЧМ у нас будут мешать нашей дружбе с разными странами. Например, с Латинской Америкой. Отнять ЧМ будет сложно. Не говорю о том, что осталось всего полгода до Кубка конфедераций. Подготовить стадионы и инфраструктуру в других городах очень сложно. Время играет на Россию, с каждым днем шансов отнять ЧМ все меньше.

– Какое отношение ФИФА к России?

– В Совет Федерации приезжал Инфантино, выступал перед сенаторами. У меня ощущение, что он по-доброму относится к России. Он много говорил о предстоящем турнире, с его стороны не будет инициативы отнять чемпионат.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
zatonn
1482313417
Господин Тюльпанов уже денежки запланировал, куда потратить, а тут такое. Вот он всех и успокаивает. Нет, ребята, не всё у вас так безоблачно, как может показаться на первый взгляд.
Ответить
sergey_86-76
1482313878
теперь мнение, каждого говнюка в новости выкидывать будут.
Ответить
15426378s
1482313979
а ведь могут такое сделать, с Тюльпановым и не посоветуются
Ответить
swot1205
1482315358
Фифа головой ударило или со всем миром впал в русофобию
Ответить
woyser
1482324970
Как достал уже этот бред. по отбору ЧМ!
Ответить
olebar73
1482326369
Отобрать не отберут,а бойкотировать могут,как ОИ-80.И кому будет интересен ЧМ с условными Гондурасами и Зимбабвами?
Ответить
Max Urbanov
1482344260
Ой да так надоели эти басни про отнятый чемпионат мира. Надоели уже параноить и строить из себя жертв. Хотели бы - давно отняли. США и Европа что хотят то и делают в спорте, если не отняли все еще, значит и не хотели отнимать.
Ответить
Главные новости
Гендиректор ЦСКА Бабаев прокомментировал слухи об уходе Кругового в «Спартак»
01:17
ФотоХоланд получил четыре сертификата Книги рекордов Гиннесса
00:58
В «Динамо» думают о натурализации самого дорогого легионера
00:21
Только один футболист выиграл больше трофеев за карьеру, чем Маркиньос
Вчера, 23:59
«Галатасарай» поставил ультиматум «Локомотиву» по Батракову
Вчера, 23:42
Нагучев спрогнозировал нового чемпиона России
Вчера, 23:31
1
Шварц честно ответил, отговаривали ли его от возвращения в Россию
Вчера, 23:21
Определились все пары 3-го раунда Пути регионов Кубка России
Вчера, 22:58
Генич опасается за «Ростов»: «Их будет переигрывать каждая команда»
Вчера, 22:36
Зенитовец Андраде ответил на претензию Талалаева
Вчера, 22:10
1
Все новости
Все новости
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Экс-тренер Португалии и Бельгии Мартинес может возглавить еще одну топ-сборную
12 августа
Стал известен новый главный тренер сборной Казахстана
7 августа
1
Бубнов выбрал команду для Слуцкого: «Там никто работать не хочет»
5 августа
6
Буффон отреагировал на связи Пирло с Россией – из-за них тренер не возглавил сборную Италии
2 августа
2
Олимпийский чемпион-2024 возглавил сборную Чехии
1 августа
ФотоМанчини высказался о возвращении в сборную Италии: «Постараюсь, чтобы болельщики меня простили»
30 июля
3
«Хороший мужик»: Мутко высказался о назначении Манчини главным тренером сборной Италии
28 июля
1
Мостовой оценил назначение Манчини в сборную Италии
28 июля
2
Стал известен новый главный тренер сборной Италии
24 июля
3
Гвардиола принял итоговое решение по сборной Италии
24 июля
3
Стало известно, какую команду может возглавить Гвардиола
20 июля
5
В рейтинге ФИФА сменился лидер после ЧМ-2026
20 июля
5
Инфантино пошутил про включение 208 сборных на ЧМ
12 июня
3
Луческу скрывал смертельный диагноз
12 апреля
Эмоциональное заявление Гаттузо об увольнении из сборной Италии
3 апреля
Принято окончательное решение по будущему Гаттузо в сборной Италии
3 апреля
3
Луческу перенес инфаркт миокарда
3 апреля
3
Буффон объявил об уходе из сборной Италии
2 апреля
1
Дель Пьеро жестко отреагировал на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
5
Президент УЕФА прокомментировал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
80-летний Луческу уволен из сборной Румынии
2 апреля
7
В Италии раскрыли подробности конфликта Доннаруммы с двумя боснийскими футболистами
2 апреля
1
Камоцци назвал причины кризиса в итальянском футболе
1 апреля
Пономарев одним словом описал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
1
Реакция Капелло на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
У Доннаруммы украли шпаргалку перед серией пенальти с Боснией и Герцеговиной
1 апреля
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+