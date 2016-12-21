Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    ЦБ РФ выпустит памятные монеты к Кубку конфедераций-2017 и чемпионату мира-2018

    Центральный банк РФ выпустит памятные монеты, посвященные проведению Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионату мира в 2018 году в России, сообщает пресс-служба банка. Планируется выпустить серебряную монету номиналом 3 рубля и тиражом 10 тысяч штук, золотая монета номиналом 50 рублей – тиражом 5 тысяч штук. Также будут выпущены инвестиционные монеты: серебряная номиналом 3 рубля и золотая номиналом 50 рублей, посвященные проведению в России в 2018 году чемпионата мира по футболу. Тираж серебряной монеты – до 300 тысяч штук, золотой – до 100 тысяч штук.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.12.2016 11:34
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 24 декабря 2016, 22:52

      Если соревнования отменят, а монеты выпустят - будет хохма,а монеты подскочут в цене.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +65

      lexa52rusnnVOLGA 21 декабря 2016, 14:08

      Сколько интересно будут стоить эти монеты)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1025

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 21 декабря 2016, 12:21

      Ещё всё пока не ясно с местом проведения.

      -3
      Ответить
    • Читайте нас: 