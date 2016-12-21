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  • Паунд: «Чем дольше ФИФА ждет, тем сложнее будет перенести чемпионат мира-2018»

Паунд: «Чем дольше ФИФА ждет, тем сложнее будет перенести чемпионат мира-2018»

21 декабря 2016, 10:14
77

Член МОК, основатель ВАДА и автор первого отчета о российском допинге Ричард Паунд поделился мнением относительно реальности варианта с переносом чемпионата мира-2018 из России.

«Я недостаточно знаю о внутренних делах ФИФА, чтобы сказать тут что-то определенное. Но ясно, что чем дольше ФИФА ждет, тем сложнее будет принять решение о переносе чемпионата. Там уже возникнет масса проблем с логистикой и тому подобным», – сказал Паунд.

Ранее британские СМИ сообщили, что ФИФА уже начала предварительное расследование.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа
Комментарии (77)
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filosof sparty
1482305110
Гнусные людишки…
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Опорник84
1482305404
Наступают на Русь-матушку разного рода еврогейцы! Не отдадим чемпионат мира!
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panmon
1482305766
Не перенесут. Фифа не будет переносить без каких-либо доказательств. Они не настолько глупы еще
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kykyi
1482305844
С логистикой и стадионами точно проблем выше крыши и не решаются.
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Totti11
1482305993
Очень много Европейцы разговаривать стали, пора вводить войска....
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aMur
1482306600
член, он и есть член, даже мок.
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mdu86
1482306692
Хочется ответить словами Евсеева после победы над Уэльсом...
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Чермындыр
1482306700
Вообще с такой истерией лучше пусть переносят куда-нибудь. Если Муток правду сказал и чемпионат застрахован, то хоть компенсация будет. А если не перенесут, многие просто байкотируют, и приедут к нам одни Гондурасы и Ираны. Вообще будет финиш.
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zatonn
1482307897
Если будет так и далее продолжаться и Мутко будет у вас и дальше рулить процессом, то не видать вам ЧМ, как своих ушей. Будет лучше, если его куда-нибудь из сферы спорта и футбола в частности, переместить. Чтобы глаза не мозолил.
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Dgad
1482310462
Да все во всем мире употребляют допинг, увы но таковы реалии спорта, просто одним это можно, а другим нет.
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