Паунд: «Чем дольше ФИФА ждет, тем сложнее будет перенести чемпионат мира-2018»

Член МОК, основатель ВАДА и автор первого отчета о российском допинге Ричард Паунд поделился мнением относительно реальности варианта с переносом чемпионата мира-2018 из России.

«Я недостаточно знаю о внутренних делах ФИФА, чтобы сказать тут что-то определенное. Но ясно, что чем дольше ФИФА ждет, тем сложнее будет принять решение о переносе чемпионата. Там уже возникнет масса проблем с логистикой и тому подобным», – сказал Паунд.

Ранее британские СМИ сообщили, что ФИФА уже начала предварительное расследование.