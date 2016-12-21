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    Левников уже мечтает вернуться в РФС

    Николай Левников, покинувший пост главы судейского комитета РФС, подтвердил информацию о продолжении своей карьеры в Казахстане.

    «Я был на этой должности в Казахстане в 2008-2009 годах. Сейчас мне снова предложили возглавить департамент судейства и инспектирования с контрактом на два года. Это очень живая работа. Мне на такой работе хочется попробовать внедрить мои идеи. Сейчас в РФС так построена организация, что руководитель судейского комитета не работает с профессиональным судейством, а занимается только программой работы, это не практическая работа.

    Если меня во второй раз пригласили в Казахстан, значит, я что-то там оставил. Казахстанские арбитры постоянно хотят совершенствоваться, они отличные ученики.

    Мечтаю вернуться в РФС на любую должность с новыми идеями и доказательствами того, что моя система работает. РФС – это мой дом», – сказал Левников.

    Напомним, что новым руководителем судейского комитета РФС будет назначен Юрий Баскаков.

    Источник: Р-Спорт

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    21.12.2016 08:30
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