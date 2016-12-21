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    Тухель: «Ошибки осложняют жизнь «Боруссии» весь сезон»

    Главный тренер «Боруссии» Дортмунд Томас Тухель посетовал на отсутствие стабильной игры своей команды после неудачного домашнего матча с «Аугсбургом».

    «Мы здорово начали этот матч, но потом, не знаю почему, полностью упустили нить игры. Последовало много ошибок. Я знаю, что нас регулярно за это наказывают соперники. И это очень осложняет нам жизнь. Очевидно, нам не хватает стабильности.

    Весь этот матч стал олицетворением текущего сезона для нас. Практически в каждой игре возникают отрезки, когда нам не хватает того или иного», – сказал Тухель.

    Матч 16-го тура немецкой Бундеслиги «Боруссия» – «Аугсбург» закончился со счетом 1:1.

    Источник: Goal.com

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    21.12.2016 06:16
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