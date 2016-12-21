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    Габриэл Жезус: «Я хочу побеждать, я буду бороться, вот увидите»

    Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус, ранее выступавший в «Палмейрасе», прокомментировал свою готовность к игре в АПЛ. Напомним, английский клуб заплатил за 19-летнего игрока сборной Бразилии 27 миллионов фунтов, после чего вернул его в «Палмейрас» на правах аренды до конца 2016 года.

    «Мне нравится самоопределять себя как бойца на поле. Меня привлекает быть агрессивным и все время стараться прорываться вперед. С моих самых ранних дней в футболе я играл против ребят, которые были старше меня, против физически сильных защитников. Я не боюсь жестких отборов мяча. Я хочу побеждать – я буду бороться, вот увидите», – сказал футболист.

    Источник: FourFourTwo

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    21.12.2016 00:09
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -92

      Raxor 21 декабря 2016, 10:37

      27 лям...........

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      K1slo 21 декабря 2016, 05:13

      Конечно увидим

      0
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