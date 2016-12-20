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    Лунев не намерен сидеть в «Зените» на скамейке запасных

    Голкипер «Уфы» Андрей Лунев подтвердил, что в ближайшее время пройдет медосмотр в «Зените», а также заявил, что планирует стать основным голкипером питерского клуба.

    — Если гендиректор «Уфы» Шамиль Камилович Газизов говорит, что завтра у меня медобследование в «Зените», значит, так и есть. Однако я сейчас действительно приболел, нахожусь в Москве. Значит до меня какие-то новости еще долетят.

    — Болезнь медосмотру не помеха?

    — Это же еще не тренировки. Сборы у нас, например, начнутся только 10-го января. А медобследование на таком уровне, наверное, способно сделать погрешность на болезнь.

    — Желание попробовать себя в «Зените» при вас?

    — Разумеется. Такие вызовы — это одна из целей любого спортсмен. Пугает ли конкуренция с Юрием Лодыгиным и Михаилом Кержаковым? Время покажет, проиграю ли я конкуренцию. Однако прихожу в клуб не на скамейку. Общался ли с кем-нибудь из представителей «Зенита» лично? Пока нет.

    В текущем сезоне на счету Лунева десять матчей, в шести из которых вратарь не пропустил голов.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    20.12.2016 20:10
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2591

      Ral13 21 декабря 2016, 07:25

      Я думаю, у Лунёва есть шанс. Быть первым не только в клубе.Возможно на первое время отдадут в аренду.Покупка на перспективу.Мы (болелы Уфы) ещё будем гордиться, что его путь в большой футбол проходил через Уфу.Удачи ему.
      А нам конечно жаль, что он покидает Уфу, ведь с его помощью Уфа закрепилась в середине турнирной таблицы.

      0
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 21 декабря 2016, 00:12

      Прощай Лодыгин)))

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      Рейтинг: +300

      Zeff 20 декабря 2016, 23:28

      Трудно сказать, Зенит и Уфа в разный футбол играют. А пропустили одинаково. Может ещё побольше Лодыгина лажать будет.

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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 20 декабря 2016, 23:28

      а придется...

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      Рейтинг: +4951

      polt 20 декабря 2016, 23:27

      Если придешь, ни куда не денешься - будешь сидеть на попе ровно. Бабло свое дело делает.

      1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 20 декабря 2016, 22:22

      Странный трансфер. С игроком даже никто не пообщался, а на медосмотр уже едет. Как раба на верёвке зубки смотреть что ли

      1
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      Рейтинг: +997

      egrrr 20 декабря 2016, 21:52

      Конечно он не будет сидеть на скамейке запасных "Зенита", будет сидеть на скамейке запасных "Зенита-2"

      1
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      Рейтинг: +100

      Джек Харпер 20 декабря 2016, 20:54

      А придется... даже если Лодыгина спишут, думаю Кержаков будет первым)

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      Рейтинг: +2778

      волчарик > Джек Харпер 20 декабря 2016, 21:19

      да и бабурин думаю не хуже,только шансов совсем не дают

      1
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      Рейтинг: +31

      JUVIO > волчарик 20 декабря 2016, 22:27

      Лодыгин в разы лучше кержакова

      -2
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      Рейтинг: +4951

      polt > JUVIO 20 декабря 2016, 23:28

      Ты с головой дружи!

      2
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