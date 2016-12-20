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    Агент: «У Лунева и «Зенита» есть договоренность о контракте»

    Агент Павел Андреев, представляющий интересы голкипера «Уфы» Андрея Лунева, подтвердил, что футболист завтра пройдет медосмотр в «Зените», а также отказался комментировать сумму трансфера стража ворот.

    – Завтра Андрей проходит медосмотр в «Зените».

    – В Петербурге?

    – Да.

    – Правда ли, что сумма трансфера составляет 4 миллиона евро?

    – Не могу ничего сказать, это клуб с клубом решают.

    – Но Лунев обошелся дороже, чем Селихов – «Спартаку»?

    – Не могу комментировать. Захотят клубы – могут озвучить.

    – Договоренность о личном контракте есть?

    – Да, есть. Но надо пройти медосмотр, а дальше уже будет понятно.

    – Как прокомментируете трансфер с игровой точки зрения?

    – Для Андрея это шанс закрепиться в ведущем клубе России. Вызов. Будем надеяться, что все будет хорошо.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.12.2016 19:09
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 20 декабря 2016, 22:24

      Если верить самому Луневу, то с ним из Зенита никто не общался, а личный контракт подписан. Бред какой-то вокруг этого Лунева

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      Рейтинг: +664

      Небесная > Фан666 21 декабря 2016, 01:39

      сейчас СМИ много бреда пишут, им же нужно заинтересовывать своих читателей, подписчиков

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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 20 декабря 2016, 19:21

      Агент живуший на % от сделок надеется, что всё будет хорошо. Какой славный мужичок

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