Мутко: «Чемпионат мира-2018 застрахован на случай отмены. На сколько? Это наши дела»

Президент РФС Виталий Мутко заявил, что практически нет причин для беспокойства по возможности переноса места проведения чемпионата мира-2018. Как отметил спортивный функционер, турнир застрахован. .

«Отобрать чемпионат мира-2018 никто не сможет. Что значит «забираю»? Заплати, потом забирай. С этой точки зрения чемпионат мира-2018 застрахован. На сколько? Это наши дела», – заявил Мутко.