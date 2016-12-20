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    Мутко: «Чемпионат мира-2018 застрахован на случай отмены. На сколько? Это наши дела»

    Президент РФС Виталий Мутко заявил, что практически нет причин для беспокойства по возможности переноса места проведения чемпионата мира-2018. Как отметил спортивный функционер, турнир застрахован. .

    «Отобрать чемпионат мира-2018 никто не сможет. Что значит «забираю»? Заплати, потом забирай. С этой точки зрения чемпионат мира-2018 застрахован. На сколько? Это наши дела», – заявил Мутко.

    Источник: ФАН

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    20.12.2016 18:42
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3298

      Опорник84 21 декабря 2016, 10:34

      Фигня вся эта ваша страховка, захотят отобрать, деньги найдутся! Жаль конечно если все так сложится! Давят сволочи на Российский спорт, политики гребаные!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2635

      yorgenbarenz 21 декабря 2016, 10:25

      Воровские дела?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -262

      lekseij2007 20 декабря 2016, 22:20

      Оооо! После расследования по его душу заговорил про Отнимут.

      -1
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      Рейтинг: +1137

      Alex Flash 20 декабря 2016, 20:44

      Вот это номер!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 20 декабря 2016, 19:30

      Чьи Ваши дела? С кем, упырюга беззастенчивая?

      4
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