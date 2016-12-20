Мутко: «Чемпионат мира-2018 застрахован на случай отмены. На сколько? Это наши дела»

Фигня вся эта ваша страховка, захотят отобрать, деньги найдутся! Жаль конечно если все так сложится! Давят сволочи на Российский спорт, политики гребаные!
Президент РФС Виталий Мутко заявил, что практически нет причин для беспокойства по возможности переноса места проведения чемпионата мира-2018. Как отметил спортивный функционер, турнир застрахован. .
«Отобрать чемпионат мира-2018 никто не сможет. Что значит «забираю»? Заплати, потом забирай. С этой точки зрения чемпионат мира-2018 застрахован. На сколько? Это наши дела», – заявил Мутко.