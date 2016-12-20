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    Газизов: «Лунев находится в «Зените». Ищем замену»

    В руководстве «Уфы» подтвердили скорый переход вратаря команды Андрея Лунева в «Зенит». Как отметил генеральный директор клуба Шамиль Газизов, уже начат поиск нового голкипера.

    «В среду у него медосмотр в Санкт-Петербурге. В случае положительного заключения врачей переход Лунева в «Зенит» – вопрос решенный.
    Ищем ли ему замену? Конечно. Поиски футболистов — никогда не прекращающийся процесс. Давно ведем определенных игроков, надеемся, кого-то подпишем.

    Не скажу, что давно знал о переходе Лунева, но с «Зенитом» переговоры на эту тему шли. Вопрос решался не в течение двух дней», – заявил Газизов.

    Источник: «Советский спорт»

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    20.12.2016 18:08
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2697

      АЛЕКС 58 20 декабря 2016, 20:45

      Вместе с Беленовым,он десятый за эту неделю!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +447

      alexidj 20 декабря 2016, 19:24

      вряд ли усиление...но как говориться поживем увидим..Беленов тот же намного лучше вариант как по мне..

      1
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    • ...
      Рейтинг: +139

      Маракушев 20 декабря 2016, 19:20

      Песьяков

      -1
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      Рейтинг: +3

      grroznyi85 > Маракушев 20 декабря 2016, 19:53

      Зачем он нужен нам? Если в "Уфе" будет Семак, то уж лучше Кержакова младшего забрать из "Зенита". Или на крайняк Бабурина из "Зенита-2".

      -1
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 20 декабря 2016, 19:04

      А вот мне лично кажется, что на лавке осядет он, как когда-то осел на лавке Спартака Беленов

      1
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      Рейтинг: +83

      monkey1958 20 декабря 2016, 18:43

      Лунев? Посмотрим в деле, но пока он еще не в "Зените".

      0
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      Рейтинг: +27

      Ужас Мудко 20 декабря 2016, 18:32

      Лодыгин лунёву не конкурент.

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      Рейтинг: +27

      Ужас Мудко 20 декабря 2016, 18:28

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ЛУНЁВ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ЛУЧШИЙ ВРАТАРЬ РОССИИ.

      -4
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 20 декабря 2016, 18:18

      Сос лов Лунева ещё вчера он ничего не знал, пиздабол

      0
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      Рейтинг: +371

      multi1984 20 декабря 2016, 18:18

      Трепещи Лодыгин)) а Кержа куда теперь?

      1
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      Рейтинг: +3

      grroznyi85 > multi1984 21 декабря 2016, 04:43

      Кержа возможно к нам в "Уфу" (особенно если Семак будет главным тренером).

      -1
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