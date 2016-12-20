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    «Урал» хотел бы видеть в своем составе Широкова

    Главный тренер «Урала» Александр Тарханов выразил готовность пригласить в команду бывшего полузащитника сборной России Романа Широкова. Ранее агент экс-футболиста не исключил, что его клиент возобновит карьеру.

    «Пока не знаю, окажется ли Широков в «Урале». Я его давно знаю, и он стал бы для нас усилением. Но сам Роман, насколько я понимаю, не говорил, что он хочет вернуться в футбол. Если он об этом объявит, обязательно с ним пообщаемся», – заявил Тарханов.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    20.12.2016 16:48
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17971

      арейская 21 декабря 2016, 02:35

      Насколько мне помниться, такое предложение уже поступало, но тогда Роман отказался, сейчас-же отдохнув, поразмыслив, может и согласиться, тем более сам-же сказал, что открыт для предложений

      0
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      Рейтинг: +312

      Zly 20 декабря 2016, 17:46

      Креатива в середине поля у уральцев станет больше, хуже точно не будет

      0
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 20 декабря 2016, 17:11

      Явно усилит Урал

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