«Урал» хотел бы видеть в своем составе Широкова

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов выразил готовность пригласить в команду бывшего полузащитника сборной России Романа Широкова. Ранее агент экс-футболиста не исключил, что его клиент возобновит карьеру.

«Пока не знаю, окажется ли Широков в «Урале». Я его давно знаю, и он стал бы для нас усилением. Но сам Роман, насколько я понимаю, не говорил, что он хочет вернуться в футбол. Если он об этом объявит, обязательно с ним пообщаемся», – заявил Тарханов.