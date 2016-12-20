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    Бубнов: «А является ли Самедов для «Локомотива» потерей?»

    Бывший защитник «Динамо» и «Спартака» Александр Бубнов выразил мнение, что «Локомотив» не нуждается в Александре Самедове в его нынешнем состоянии. Ранее сообщалось, что футболист близок к переходу в «Спартак».

    «Сейчас «Локомотив» в основном возвращает своих воспитанников. Потеряют они Самедова или нет? И потеря он? Семину он не нужен в таком состоянии. В Серии А не особо обращают внимание на возраст, итальянцы ценят опыт. Может, поэтому Каррера видит в Самедове потенциал. Посмотрим, как он себя проявит в «Спартаке», если туда перейдет. Но «Локомотиву» надо усиливаться, особенно в линии нападения.

    На мой взгляд, Самедов как защитник не сможет конкурировать с тем же Ещенко. Хотя свою карьеру он начинал в «Спартаке» как крайний защитник. А чтобы челночить постоянно на краю требуется и здоровье», – заявил Бубнов.

    Источник: Спорт FM

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    20.12.2016 16:32
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 21 декабря 2016, 00:45

      Самедов, это больше потеря для ЛОКО, чем приобретение для мяса.

      0
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      Рейтинг: +2744

      a_who 20 декабря 2016, 19:03

      за 5 лямов кроме Спартака его никто не возьмет !

      0
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 20 декабря 2016, 18:53

      Надоела уже эта Санта Барбара с Самедовым в главной роли!

      1
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      Рейтинг: +95

      fon_der_tan 20 декабря 2016, 18:13

      Главное теперь его продать, а то со Спартаком не договорятся если, платить зп такую игроку дубля, при это на новичков зп не будет, в общем надо продавать скорее

      0
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      Рейтинг: +3507

      FRZZ 20 декабря 2016, 17:18

      Если на то пошло и Семин не потеря для Локомотива.

      0
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      Рейтинг: +268

      BorisoW > FRZZ 20 декабря 2016, 21:09

      Как показало время,огромная потеря....

      1
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      Рейтинг: +3507

      FRZZ > BorisoW 20 декабря 2016, 21:42

      Дай Бог, посмотрим в конце сезона какое место займет Локо Семина.

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      Рейтинг: +268

      BorisoW > FRZZ 20 декабря 2016, 22:35

      Как усиление пройдёт,найдут напа нормального,может и в пятёрку залезут,а нет,значит 6-7 место,и кубок,там все шансы есть.

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      Рейтинг: +1022

      Joko21 20 декабря 2016, 17:10

      Для Локомотива Самедов не станет потерей (при всем к нему уважении). Видно, что Фернандеш безболезненно его заменил.

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