РФС завершает 2016 год с задолженностью в 337 миллионов

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко сообщил об утверждении бюджета организации на следующий год. РФС заканчивает 2016 год с задолженностью в 337 миллионов рублей.

«На 2017 году утвержден бюджет, который можно охарактеризовать словом стабильность. Вы помните, что в 2016 он назывался антикризисный. Этот год мы завершаем с кредиторской задолженностью в 337 миллионов рублей», – заявил Мутко.