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    РФС завершает 2016 год с задолженностью в 337 миллионов

    Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко сообщил об утверждении бюджета организации на следующий год. РФС заканчивает 2016 год с задолженностью в 337 миллионов рублей.

    «На 2017 году утвержден бюджет, который можно охарактеризовать словом стабильность. Вы помните, что в 2016 он назывался антикризисный. Этот год мы завершаем с кредиторской задолженностью в 337 миллионов рублей», – заявил Мутко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.12.2016 15:00
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +284

      alexandr1205 20 декабря 2016, 19:14

      Предлагаю повысить зарплаты футболистам, футбольным функционерам, ну и самому Мудку тоже приплатить!

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      Рейтинг: +191

      bafor 20 декабря 2016, 19:03

      А на что столько денег потратили?

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      Рейтинг: +2697

      АЛЕКС 58 20 декабря 2016, 18:35

      Мудко подвесить за ноги,вытрусить можно больше!

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      Рейтинг: +221

      Андрей 26 rus 20 декабря 2016, 16:58

      Спиздил сучёк вонючий

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      Рейтинг: +588

      Sergil 20 декабря 2016, 15:08

      И это заявляет тот, кто его и привет к такому состоянию =)

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