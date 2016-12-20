Гинер: «Скорее всего, мы закроем все долги РФС в следующем году»

Президент ЦСКА, член исполкома РФС Евгений Гинер затронул тему задолженностей РФС. Футбольный функционер не исключил, что данный вопрос будет закрыт в следующем году.

«Самое важное, что мы увидели финансовый отчет — реальный, правдивый и грамотно доложенный, в отличие от того, который был представлен предыдущим руководителем. Раньше мы не видели цифр, но теперь мы посмотрели все документы. Могу сказать, что этот год был хорошим для РФС. Скорее всего, мы закроем все долги РФС в следующем году», – заявил Гинер.