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    Бубнов: «Трансфер Джикии для «Спартака» больше на перспективу»

    Бывший защитник «Динамо» и «Спартака» Александр Бубнов затронул тему возможного перехода в стан красно-белых защитника «Амкара» Георгия Джикии. По мнению ветерана, данный трансфер для московского клуба является работой на перспективу.

    «На данный момент Джикия навряд ли будет играть в стартовым составе «Спартака». Этот трансфер больше на перспективу. И его ждет сильная конкуренция. У «Спартака» уже есть четыре центральных защитника. Джикия может выходить на поле вместо Кутепова. Потом, в конце концов, можно наигрывать пару Джикия – Кутепов. Но они молоды, и это рискованно. Стабильности в таком сочетании трудно ждать», – заявил Бубнов.

    Источник: Спорт FM

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    20.12.2016 13:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7

      SpartacusChampion 20 декабря 2016, 13:35

      Видели мы как Кутепов играет, медленный до ужаса, если бы не российский паспорт, то играл бы он сейчас за спартак-2, а не за основу. А Джикию пускай берут, норм.парень, да и Миранчука у Локо пускай захватят, однозначно не помешает!

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