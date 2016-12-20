Бывший защитник «Динамо» и «Спартака» Александр Бубнов составил символическую сборную РФПЛ по итогам первой части сезона. Эксперт отметил пятерых футболистов красно-белых.

«Вратарем выберу Реброва. Он себя крайне ярко продемонстрировал. Марио Фернандес и Жирков – по краям обороны.

Для центральных защитников важен, опыт и авторитет. Я отмечаю Гранквиста и Чорлуки. Они наиболее надежные. Оба на стандартах готовы сыграть.

Опорный полузащитник – Фернандо. Промес, Глушаков, Жулиано – в атакующую часть полузащиты. Все они ярко себя проявили, забивали, отдавали пасы. Можете на секунду представить, если все эти легионеры были бы натурализованы, что за сборная у нас была бы? В нападение поставлю Зе Луиша и Смолова», – заявил Бубнов.