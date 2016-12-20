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    Бубнов составил символическую сборную РФПЛ

    Бывший защитник «Динамо» и «Спартака» Александр Бубнов составил символическую сборную РФПЛ по итогам первой части сезона. Эксперт отметил пятерых футболистов красно-белых.

    «Вратарем выберу Реброва. Он себя крайне ярко продемонстрировал. Марио Фернандес и Жирков – по краям обороны.

    Для центральных защитников важен, опыт и авторитет. Я отмечаю Гранквиста и Чорлуки. Они наиболее надежные. Оба на стандартах готовы сыграть.

    Опорный полузащитник – Фернандо. Промес, Глушаков, Жулиано – в атакующую часть полузащиты. Все они ярко себя проявили, забивали, отдавали пасы. Можете на секунду представить, если все эти легионеры были бы натурализованы, что за сборная у нас была бы? В нападение поставлю Зе Луиша и Смолова», – заявил Бубнов.

    Источник: Спорт FM

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    20.12.2016 12:59
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +155

      zenit888 20 декабря 2016, 19:31

      Бубнов немного дурачок. Из за таких как он , не играют наши доморощенные ребята. Этому платят - он проводит рекламу против нашего футбола.

      1
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      Рейтинг: +3507

      FRZZ 20 декабря 2016, 17:15

      Давно пора легализовать сильных легионеров. Кто там будет помнить кто играл?
      А трофей останется. Про Азмуна Бубнов забыл наверное.

      0
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      Рейтинг: +519

      Dammit 20 декабря 2016, 15:53

      Исправьте. "Я отмечаю Гранквиста и ЧорлукИ".
      А так сборная неплохая вполне. Я бы поставил Виталия Денисова на фланг защиты.

      -1
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 20 декабря 2016, 15:51

      И вправду сильная команда

      1
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      Рейтинг: +3024

      Nesterenko 20 декабря 2016, 15:51

      Не согласен по Жиркову. Лучший левый защитник РФПЛ уже несколько сезонов - это Виталий Денисов. Тут даже сравнивать смешно. И очень в этой команде не хватает Ерохина, Азмуна и Полоза.

      0
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      Рейтинг: +31

      JUVIO > Nesterenko 20 декабря 2016, 16:18

      Дурачок паровозный , жирков на голову выше

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +3024

      Nesterenko > JUVIO 20 декабря 2016, 16:34

      Олень ты. РФПЛ не смотришь!

      2
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      Рейтинг: +14

      пожарный > JUVIO 29 декабря 2016, 10:56

      согласен жирков вообще лучший российский футболист 2000-х годов

      0
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      Рейтинг: +3795

      serppion 20 декабря 2016, 15:49

      Жирков - край обороны?! Я до сих пор не могу успокоиться, как в 2012 он с греками нам гол привез.

      0
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      Рейтинг: +85

      dredan 20 декабря 2016, 15:17

      *столько

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      Рейтинг: +85

      dredan 20 декабря 2016, 15:16

      Сколько людей только и мнений

      0
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 20 декабря 2016, 15:14

      В ворота Беленова или Джанаева.

      1
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      Рейтинг: +166

      alexa1995 20 декабря 2016, 14:54

      На ворота Джанаева

      -1
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