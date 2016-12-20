Геркус: «Локомотив» ждет официальной позиции страны по вопросу теракта в Турции»

Странные люди у нас, ещё после сбитого самолета надо было прекратить все контакты с турками, а то как то быстро простили, интересно сейчас через какой срок турки снова друзьями станут.
Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал слухи о том, что столичный клуб откажется от проведения сбора в Турции.
Напомним, что вчера в Анкаре был убит посол РФ Андрей Карлов.
«Локомотив» ждет официальной позиции страны по вопросу теракта в Турции. Если МИД РФ скажет, что там безопасно, тогда планы провести февральский сбор в Белеке не поменяются. Если же придется отменить сбор в Турции, будем рассматривать места в Средиземноморье. Вариантов, на самом деле, не очень много», – заявил он.