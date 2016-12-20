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    Геркус: «Локомотив» ждет официальной позиции страны по вопросу теракта в Турции»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал слухи о том, что столичный клуб откажется от проведения сбора в Турции.

    Напомним, что вчера в Анкаре был убит посол РФ Андрей Карлов.

    «Локомотив» ждет официальной позиции страны по вопросу теракта в Турции. Если МИД РФ скажет, что там безопасно, тогда планы провести февральский сбор в Белеке не поменяются. Если же придется отменить сбор в Турции, будем рассматривать места в Средиземноморье. Вариантов, на самом деле, не очень много», – заявил он.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.12.2016 11:50
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +95

      fon_der_tan 20 декабря 2016, 15:15

      Странные люди у нас, ещё после сбитого самолета надо было прекратить все контакты с турками, а то как то быстро простили, интересно сейчас через какой срок турки снова друзьями станут.

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      Рейтинг: +1022

      Joko21 > fon_der_tan 20 декабря 2016, 17:14

      Политика - дело тонкое. Это для нас все понятно, а в правительстве свое видение на происходящее

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      Рейтинг: +95

      fon_der_tan > Joko21 20 декабря 2016, 18:12

      Ага, только вот получили пощечину, подставили вторую щеку, а дальше что подставим?

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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 20 декабря 2016, 13:25

      А почему нужно проводить сборы черт знает где? Разнежили игроков как баб, честное слово. Пусть тренируются на базе в Москве и деньги целы и футболисты к зимнему футболу привыкнут. Начинать то сезон будут 1 марта и не в Средиземноморье, а в России. В СССР всё было проще, а результаты лучше!

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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo > Fan Loko mik 20 декабря 2016, 14:12

      тут вопрос о матчах - футболлёры играют на сборах, помимо тренировок. И играют с командами 2 лиги. По уровню наша РФПЛ соизмерима со 2 лигой той же Италии

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      Рейтинг: +60

      Shaft > Fan Loko mik 20 декабря 2016, 15:14

      Ты вообще понимаешь, что тренировки в таких условиях в РФ могут, во-первых, снизить качество и интенсивность подготовки футболистов, а во-вторых попереломать их ко всем чертям?! Это мороз - стрессовая ситуация для организма и начинать сборы перед сезоном в таких условиях - очень опасное и неблагодарное занятие.

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