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    Экс-полузащитник «Алании» Брессан может перейти в «Шапекоэнсе»

    Хавбек АПОЭЛа Ренан Брессан может продолжить карьеру в бразильском «Шапекоэнсе», который после авиакатастрофы 28 ноября лишился практически всех футболистов. Стороны договорились о проведении переговоров, пишет в своем Twitter журналист Родриго Гулар.

    28-летний Брессан перебрался в кипрский клуб из португальского «Риу Аве» в июле текущего года. Прежде игрок выступал за «Астану», «Актобе», «Аланию», «БАТЭ», «Гомель» и «Атлетико Сидаде». 29 февраля 2012 года дебютировал в сборной Беларуси.

    Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 2 миллиона евро.

    Источник: Twitter

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    19.12.2016 23:24
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