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    Кириченко: «Ростов» можно назвать народной командой»

    Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко рассказал о популярности своей команды на территории страны.

    «Я общаюсь со многими людьми, не только в Ростовской области, «Ростов» действительно можно назвать командой народной. Мы сейчас приобрели очень много болельщиков по всей России. Не всегда получается выиграть, но, на мой взгляд, «Ростов» всегда играет от души, ребята всегда отдают 100 процентов того, что они могут. А если тяжело, то ребята могут терпеть, как в матче с ПСВ, когда нам действительно был необходим результат, который позволил пройти в «весну», и мы его добились», — сказал Кириченко в эфире радиостанции «Дон-ТР».

    Напомним, 23 ноября «Ростов» в рамках матча группового этапа Лиги чемпионов обыграл мюнхенскую «Баварию» со счетом 3:2.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.12.2016 22:56
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    Комментарии21
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      Рейтинг: -256

      balaton78 20 декабря 2016, 12:29

      Так и есть! Лично знаю много новых поклонников игры Ростова из Латвии,Канады,Казахстана,США,Италии..Спасибо команде за такую искреннюю игру!

      3
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      Рейтинг: +15

      Garfild 44 20 декабря 2016, 07:31

      !!!

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      Рейтинг: +767

      товрос 20 декабря 2016, 07:18

      СПАСИБО РЕБЯТА ЗА ФУТБОЛ,ОТДОХНИТЕ И НЕ РАЗБЕГАЙТЕСЬ,ХОРОШАЯ КОМАНДА СОБРАЛАСЬ И ТРЕНЕРЫ. СКОЛЬКО ЛЕТ МЫ ЖДАЛИ ЭТОГО

      5
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      Рейтинг: +767

      товрос > Marqello 20 декабря 2016, 13:02

      мне 54 так что сосать тебе надо,между прочим я администратор группы в инете

      2
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      Рейтинг: +767

      товрос > Marqello 20 декабря 2016, 14:25

      медаль мне не нужна,вот пипрожки я люблю и инет тоже,честно я модератор группы,а не администратор

      1
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      Рейтинг: +44

      Deo > Marqello 20 декабря 2016, 15:07

      Привет "однадневка вообщем", тебе что-ли больше 15?

      1
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      Рейтинг: +767

      товрос > Marqello 20 декабря 2016, 18:15

      мы в четвером создали эту группу,все не могут быть администраторами,поэтому 3 модератора,а сюда захожу каждый день ПОЧЕМУ ТЫ РОСТОВ НЕ ЛЮБИШЬ?в прошлом году читал твой комент:удачи Томичам,неужели томь чем-то лучше

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      Рейтинг: +767

      товрос > Marqello 20 декабря 2016, 18:36

      ну что значит будем врагами!!!

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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Marqello 20 декабря 2016, 19:20

      Ну так а ты на адекватные комменты не отвечаешь. И после того как Сельмаш не пустил Зенит в ЛЧ, ни ты ли начала не нормативно писать о команде и оскорблять людей?

      1
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Marqello 20 декабря 2016, 19:27

      Тебе еще раз повторю. Я минусую не людям, а их комментам. И опять же как я понял из этого поста тебе нравится другое общение. где тебе "Ростовские болелы пишут мне в личку какая я и что мне надо делать(оскорбляют),адекватных ответов почти нет....)) я ни кого не считаю врагами ))"
      Ну как скажешь.

      0
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      Рейтинг: +767

      товрос > Marqello 21 декабря 2016, 08:44

      я заметил ты негативно отзывавешся не толбко о болелах,но и команде.Я за ЗЕНИТ переживаю как и за РОСТОВ в кубках,а ты все вркмя желаешь РОСТОВУ проигрышей

      0
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      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 20 декабря 2016, 06:03

      -СЛАВНО ПОТРУДИЛИсь

      2
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 20 декабря 2016, 03:18

      спарТык что в России, что в Европе Беспонтовая команда

      0
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 20 декабря 2016, 03:16

      Удачи Вам весной!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 20 декабря 2016, 02:08

      Спартак в России народная,а Ростов в Европе международная чтото типо того наверное?!

      -3
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 20 декабря 2016, 00:53

      Ростов - ЧЕМПИОН!

      3
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      Рейтинг: +86

      Хотел же ставить на ничью 20 декабря 2016, 00:50

      Ростов всем нравится

      7
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 20 декабря 2016, 00:35

      Народной командой на фоне ведомственных в высшей лиге был только Спартак. Теперь у каждой команды есть свой хозяин )

      1
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