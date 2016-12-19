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    Вице-президент Nike Football рассказал, почему Роналду не любит играть в черных бутсах

    Вице-президент футбольного отдела компании Nike Макс Блау рассказал о некоторых предпочтениях Криштиану Роналду, связанных с экипировкой.

    «Он великолепный игрок, который всегда стремится быть еще лучше. Он говорит, что способен улучшать свою игру, но ему так же нужны мы для выполнения своей работы. Такие слова ставят нас в ответственное положение. Поэтому мы всегда хотим делать что-то новое. Так мы создали модель Mercurial Superfly (бутсы, в которых на данный момент играет Роналду — прим. «Бомбардир.ру»). У каждого игрока есть любимый цвет бутс. Определенный цвет обуви помогает футболисту показывать свои лучшие качества, это научно доказанный факт. Когда вы чувствуете себя лучше, вы играете лучше. Главная функция того или иного цвета — придать уверенность. Например, Криштиану не любит играть в черных бутсах, потому что считает, что они делают его медленнее», — сказал Блау.

    Источник: Goal.com

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    19.12.2016 22:12
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 20 декабря 2016, 09:45

      ему к лицу голубые или розовые

      1
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 > 84aivengo 20 декабря 2016, 14:45

      100 пудов))

      1
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      Рейтинг: +195

      Yellow 91 20 декабря 2016, 08:29

      Самовнушение

      0
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 20 декабря 2016, 00:28

      Вздор! Господь создал бутсы чёрными.

      0
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      Рейтинг: +7775

      mihail200606 19 декабря 2016, 23:08

      В радужных пусть играет..

      0
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      Рейтинг: +675

      life85 19 декабря 2016, 23:04

      Параноик ?

      0
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