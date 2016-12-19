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    Дженас: «Алли очень самокритичен»

    Экс-полузащитник «Тоттенхэма» Джермэйн Дженас высказался по поводу выступлений Деле Алли в текущем сезоне.

    «Считаю, что он слишком суров по отношению к себе. Мне кажется, причина некоторых неудач — в команде, а не в игроке. Алли играет хорошо и если бы он реализовывал те шансы, по поводу которых он очень самокритичен в интервью, на его счету было бы уже восемь-девять голов», — сказал Дженас в прямом эфире BBC Radio 5.

    В сезоне-2016/17 Алли принял участие в 16 встречах английской Премьер-лиги и забил четыре гола.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.12.2016 19:21
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