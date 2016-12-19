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    Эмери получит 10,5 миллиона компенсации в случае увольнения из «ПСЖ»

    Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери может лишиться своего поста из-за неудовлетворительных результатов команды. Соглашение 45-летнего испанца имеет юридическую силу до лета 2018 года, и в случае его досрочного разрыва специалист получит денежную компенсацию в размере 10,5 миллиона евро, сообщает Get French Football News.

    После 18-ти туров парижане располагаются на третьей строчке в турнирной таблице Лиги 1, отставая от лидирующей «Ниццы» на семь очков. В трех последних матчах чемпионата подопечные Эмери потерпели два поражения и один раз сыграли вничью.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.12.2016 14:33
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 19 декабря 2016, 19:13

      Автор новости забыл написать, что во Франции придется заплатить налог 75% с этой суммы. Останется жалких 2.625 евромульта.

      0
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      Рейтинг: +86

      Тони Монтана 19 декабря 2016, 18:00

      сейчас выгодно устроиться тренером, и сделать все чтобы тебя уволили

      0
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      Рейтинг: +47

      TYSON95 19 декабря 2016, 16:24

      дальше можно вообще не работать

      0
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      Рейтинг: -130

      калач 19 декабря 2016, 15:57

      школьник. Надо учиться у профессионалов:
      Отступные за расторжение контракта с Моуринью составляют 40 млн евро

      0
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      Рейтинг: +1488

      Shaitan. 19 декабря 2016, 15:20

      Зря он из Испании опять уезжал, видимо она ему больше всего подходит

      0
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      Рейтинг: +17

      Mainstream One 19 декабря 2016, 15:08

      Да, подзароботал и можно возвращаться в Севилью!

      0
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 19 декабря 2016, 15:07

      Сейчас он не уйдёт. Зачем писать такие "новости" ? Не понимаю... Лишь бы что-то писать...

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