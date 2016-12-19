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    «Ростов» делает ставку на Азмуна

    Руководство «Ростова» планирует удержать главного форварда команды Сердара Азмуна как минимум до завершения сезона. В клубе рассчитывают добиться максимального результата в Лиге Европы и достойно завершить российский чемпионат. Известно, что футболистом сборной Ирана интересуются несколько российских клубов – ранее появлялась информация о «Локомотиве» и «Спартаке». Кроме них упоминаются и европейские гранды – «Ливерпуль», «Боруссия» Дортмунд и «Бенфика».

    В текущем розыгрыше российской Премьер-лиги на счету Азмуна 14 матчей. В них он смог забить два гола. Трансферная стоимость 21-летнего футболиста оценивается в 7 миллионов евро.

    Источник: Известия

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    19.12.2016 06:04
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    Комментарии9
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      Рейтинг: -256

      balaton78 19 декабря 2016, 14:52

      Азмуну рано уходить,как и его земляку Эззатолахи..Впереди Лига Европы! После их стоимость будет еще выше!

      0
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 19 декабря 2016, 12:48

      Азмун пока будет играть только с Бердыевым,нравится вам это или нет...куда то уходить ему -очень рановато...И в паре с Полозом он явно прибавит!!! Да и еще Калачев снабжает отличными навесами, а главный козырь Азмуна- именно в игре головой...Лига Европы даст ответ - готов ли Азмун дальше расти??? В конце года он уже выглядел очень уставшим...

      1
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      Рейтинг: +206

      aMur 19 декабря 2016, 10:28

      Если и уходить, то только не в российский клуб, будет понижением.

      1
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      Рейтинг: +364

      Smoking_dog 19 декабря 2016, 10:19

      Ростов идеальный клуб для повышения класса Азмуна.Уйдёт- проиграет.

      1
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 19 декабря 2016, 10:17

      До конца сезона не надо трогать.

      1
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      Рейтинг: +3022

      Dgad 19 декабря 2016, 08:24

      Если продавать то только Летом

      1
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      Рейтинг: +2336

      den161 19 декабря 2016, 07:33

      В это трансферное окно нужно усиливаться, а на Азмуне летом можно неплохо заработать

      4
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      Рейтинг: +767

      товрос > den161 19 декабря 2016, 08:26

      конечно можно заработать ему 1 января будет только 22 года

      3
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 19 декабря 2016, 07:16

      А заголовок то какой громкий уж

      1
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