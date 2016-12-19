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    Перед «Рубином» поставлена задача стать лидером РФПЛ за три года

    Тренер «Рубина» Дмитрий Кузнецов рассказал о задачах казанской команды в нынешнем сезоне. По его словам, клуб из столицы Татарстана в ближайшее время планирует вернуться в лидеры российского футбола.

    «Летняя революция в Казани — это была неожиданность для всех. Насколько я понимаю, основные покупки делались клубом, а Грасия привез только Санчеса и Самуэля. Была озвучена цель: за три года выйти в лидеры российского футбола. Задача-минимум на этот сезон – четвертое место и Лига Европы. Притом что команда создавалась фактически заново: из прежнего состава осталось 7-8 человек», — сказал Кузнецов.

    Напомним, что после 17-ти туров российской Премьер-лиги «Рубин» занимает девятое место в турнирной таблице.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.12.2016 00:17
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6

      Duken 19 декабря 2016, 13:31

      Продать Сонга)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2269

      dyema 19 декабря 2016, 10:31

      Для этого сначала Бердыева вернуть надо)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +550

      El_Chori 19 декабря 2016, 03:57

      Смешно ребята

      0
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