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    Главный тренер «Касимы»: «Позор, что арбитру не хватило смелости в игре с «Реалом»

    Главный тренер клуба «Касима» Масатада Исии остался недоволен работой судей в финале клубного чемпионата мира против «Реала» (2:4). По его словам, арбитру встречи не хватило смелости.

    «Мы создали проблемы «Реалу», но такие игры решаются за счет маленьких нюансов – решений, которые принимают игроки или тренеры. С самого начали мы показали отвагу и играли на пределе своих возможностей. Надеюсь, что мы смогли показать пример для многих команд в разных частях мира.

    Позор, что арбитру в определенный момент игры не хватило достаточной смелости», – сказал Исии.

    Источник: AS

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    19.12.2016 00:05
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +46

      Черемшанец 20 декабря 2016, 10:01

      вот такой типа крутой 2016 год для Реала, но даже в этом финале с соперником намного ниже классом, судья помог!!

      0
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      Рейтинг: +26

      DjZinc 19 декабря 2016, 05:30

      ссыкундяй!!

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      Рейтинг: +91

      frickmaster 19 декабря 2016, 04:02

      ой, да такая петрушка в матчах "сливочных" сплошь и рядом.

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