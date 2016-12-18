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    В комитете по этике заявили, что ФИФА не начинала расследование против Мутко

    Пресс-служба комитета этики ФИФА заявила, что организация не открывала официального расследования в отношении президента РФС Виталия Мутко. Напомним, ранее сообщалось, что функционер может быть отстранен от футбольной деятельности в связи с его возможной причастностью к сокрытию употребления допинга игроками.

    «Мы не можем подтвердить, что комитет по этике начал расследование. Следственная палата может сообщить об этом только после открытия официального разбирательства. Официальное разбирательство будет открыто, если что-то обнаружено после возможного предварительного следствия. Мы хотели бы отметить, что на данный момент никаких официальных разбирательств не идет», – говорится в сообщении организации.

    Источник: Р-Спорт

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    18.12.2016 22:01
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 19 декабря 2016, 00:03

      Ворон ворону глаз не выклюет...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +496

      firs04 18 декабря 2016, 23:54

      сверху приказали не трогать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18968

      zico2205 18 декабря 2016, 23:05

      Можно бы и нашим службам вначале пощупать этого гуся...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +664

      Небесная 18 декабря 2016, 22:18

      зашатался стул под Мутко

      0
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