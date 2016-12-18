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    ЦСКА за 4 миллиона мог приобрести Даббура, но в последний момент отказался платить

    По информации «Бомбардира», ЦСКА во время летнего трансферного окна был близок к приобретению нападающего сборной Израиля Мунаса Даббура. Руководство армейцев согласовало с 24-летним форвардом условия личного контракта и предложило за футболиста 4 миллиона евро, однако в последний момент отказалось платить деньги.

    В итоге экс-нападающий «Грассхоппера», за которого, по нашим данным, «Локомотив» предлагал 8 миллионов, перешел в «Зальцбург». В нынешнем сезоне игрок провел за «быков» в чемпионате Австрии 15 матчей, в которых забил два гола.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.12.2016 21:22
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1496

      GM 19 декабря 2016, 13:17

      Летом писали, что он не захотел переходить в ЦСКА и ушел в Зальцбург. Пришла зима и все перевернулось. Локо еще суда приплели...
      Ох уж эти фантазии о днях прошедших.

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 19 декабря 2016, 12:52

      В Австрии форвард за 15 матчей забил два гола...? Если бы он там забил 15 голов, то это мало бы о чём говорило, но два забитых там мяча говорят ОБО ВСЁМ! Повезло, похоже, ЦСКА... Ох, как повезло...! Не Селюк ли случайно очередной гешефт себе готовил?

      0
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      Рейтинг: +151

      VITPO 19 декабря 2016, 02:56

      Вовремя одумались.

      0
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      Рейтинг: +2395

      shurik45 18 декабря 2016, 22:51

      Бразильцев надо в команду,а не евреев.

      2
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 18 декабря 2016, 22:19

      Ну и хрен с ним что не купили, балласт какой-то

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      Рейтинг: +12

      Sedoyalc 18 декабря 2016, 22:11

      Да ладно вам))) сезон кончился))) надо же что-то писать)

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      Рейтинг: +1022

      Joko21 18 декабря 2016, 21:32

      да ладно. За 4млн. хотели его в ЦСКА отдать, а за 8 в Локо не отдали? Скандалы, интриги, расследования...

      3
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      Рейтинг: +2304

      Бриг 18 декабря 2016, 21:29

      И что? Совсем новостей нет?

      2
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