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    Роналду: «Критика? Я привык к ней и всегда все доказываю на поле»

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду поделился мнением о своих успехах в уходящем году. Напомним, 31-летний португалец стал первым футболистом в истории, который за один календарный год выиграл чемпионат Европы, Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и стал обладателем «Золотого мяча».

    «Это был незабываемый год как в плане командных достижений, так и личных. Мы выиграли Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, чемпионат Европы и клубный чемпионат мира. Несколько дней назад я получил «Золотой мяч». Что ценнее? Чемпионат Европы, потому что в нем я победил впервые.

    Статистика не врет: этот год получился для меня фантастическим. Но все всегда ждут большего от меня. Я привык к критике и доказываю свой уровень на футбольном поле», – сказал Роналду.

    Источник: Goal.com

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    18.12.2016 19:19
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