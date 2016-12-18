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    Роналду установил уникальное достижение по количеству трофеев за календарный год

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду стал обладателем уникального достижения. По итогам уходящего года 31-летний португалец выиграл чемпионат Европы, Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и завоевал «Золотой мяч-2016». Ранее собрать все эти трофеи за один календарный год не удавалось никому.

    Напомним, сегодня в финальном матче клубного чемпионата мира-2016 «Реал» в дополнительное время обыграл «Касиму» (4:2) и стал победителем турнира. Роналду в этой встрече отметился хет-триком.

    Источник: Goal.com

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    18.12.2016 17:46
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 19 декабря 2016, 12:36

      ЛУЧШИЙ ФУТБОЛИСТ МИРА!!!

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 18 декабря 2016, 19:45

      Просто красава. Таких футболистов к сожалению мы наверное больше не увидим ближайшие лет 100...

      2
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата > ivanthebest 18 декабря 2016, 20:37

      Уважуха тебе, просто за стремление смотреть футбол ближайшие сто лет

      1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 18 декабря 2016, 19:25

      Криштиану продолжает приятно удивлять!Молодец!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 18 декабря 2016, 18:57

      Вчера Ибра в свои 35 чудеса творил, сегодня Роналду в 31 трешку отгрузил. Где молодежь?

      1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Димон Алма-Ата 18 декабря 2016, 19:24

      Молодёжь нервно курит за гаражами))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +264

      dimid 18 декабря 2016, 18:27

      молодец!

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 18 декабря 2016, 18:16

      Супер!

      1
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      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 18 декабря 2016, 17:59

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      хоть и заднеприводной, но футболист реально лучший, и это безспрорно

      -6
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      Рейтинг: +133

      Rtu > Мясной Упырь 18 декабря 2016, 18:01

      А ты от куда знаешь про привод? С ним тыкался?

      6
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      Рейтинг: +319

      alexfor > Мясной Упырь 18 декабря 2016, 18:50

      футболист не лучший, тупо забивалка

      1
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      Рейтинг: +38

      I'm 18 декабря 2016, 17:55

      Машина)))

      2
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 18 декабря 2016, 17:53

      могет, что еще сказать...

      1
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      Рейтинг: +102

      Андрей32 18 декабря 2016, 17:50

      Красава, даже в почти 32 года демонстрирует потрясающую форму! Может по праву считаться примером для молодёжи, как нужно идти к поставленной цели

      6
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