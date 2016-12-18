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    Юрист: «Формально Мутко могут отлучить от футбола»

    Спортивный юрист Артем Пацев прокомментировал информацию о том, что ФИФА начала расследования в отношении президента РФС Виталия Мутко по поводу допингового скандала. Ранее сообщалось, что если будут найдены доказательства причастности Мутко к сокрытию употребления допинга, то его отстранят от любой футбольной деятельности, а чемпионат мира-2018 могут перенести из России.

    «Во второй части доклада Макларена не идет речи о государственной системе допинга. Теперь он говорит об организованной системе и сознательно избегает определения «государственная». Если инициатор доклада ничего не говорит об этом, то никаких реальных оснований для новых глобальных выводов и начала расследования у ФИФА нет.

    Что касается футболистов, то их у Макларена упомянуто немного. Не говоря уже о том, что по ним не возбуждалось процедур и не принималось решений. Так что, на мой взгляд, сейчас рановато для подобных расследований.

    Формально, если сейчас проведут расследование, и выяснится, что чиновник, имеющий отношение к ФИФА, принимал участие в подобной системе, его могут отлучить от футбола. Так было с Блаттером и Платини. Однако само заявление о начале некого расследования в комитете по этике выглядит не очень перспективно, потому что никак не подтверждается докладом. Если и будет что-то доказано в отношении Мутко, то его статус может быть ограничен, но при чем тут чемпионат мира?» – заявил Пацев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.12.2016 14:53
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