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    Аллегри: «Наша победа важна, но сезон длинный и еще ничего не решено»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри пообщался с журналистами после домашней победы над «Ромой» (1:0) в матче 17-го тура Серии А.

    «Это был хороший матч между двумя сильными соперниками. Наша победа важна, но сезон длинный и еще ничего не решено. В конце встречи я злился, потому что мы не контролировали ход игры. Рома очень сильна физически, а мы теряли мячи и давали сопернику слишком много свободного пространства.

    25-матчевая домашняя серия меня вообще не интересует. Для меня важно остаться во главе турнирной таблице в мае», — сказал Аллегри в эфире телеканала Mediaset Premium.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.12.2016 06:19
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