«Ростов» пожертвовал 200 тысяч на лечение больного раком ребенка

Эту мразь -Marqello надо давно забанить ,но админам наверное удобно ,что многие отвечают на ее(его) гадости и больше пишут комментов...Мужики не обращайте просто внимание на это дерьмо и оно сгинет...И еще
Зенит оле оле олa такая же мразота....Давайте их просто игнорировать...
Руководство «Ростова» устроило аукцион, на котором продало футболку нападающего команды Сердара Азмуна за 200 тысяч рублей. Об этом сообщает ГТРК «Дон».
Вырученные деньги были переведены в фонд помощи маленького мальчика Димы Барыша, который болен раком.
На данный момент «Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице РФПЛ, имея в активе 25 очков. Весной команда выступит в плей-офф Лиги Европы.