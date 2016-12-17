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    «Ростов» пожертвовал 200 тысяч на лечение больного раком ребенка

    Руководство «Ростова» устроило аукцион, на котором продало футболку нападающего команды Сердара Азмуна за 200 тысяч рублей. Об этом сообщает ГТРК «Дон».

    Вырученные деньги были переведены в фонд помощи маленького мальчика Димы Барыша, который болен раком.

    На данный момент «Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице РФПЛ, имея в активе 25 очков. Весной команда выступит в плей-офф Лиги Европы.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.12.2016 21:45
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 18 декабря 2016, 23:11

      Эту мразь -Marqello надо давно забанить ,но админам наверное удобно ,что многие отвечают на ее(его) гадости и больше пишут комментов...Мужики не обращайте просто внимание на это дерьмо и оно сгинет...И еще
      Зенит оле оле олa такая же мразота....Давайте их просто игнорировать...

      4
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      Рейтинг: +5527

      SPACE TRUCKIN 18 декабря 2016, 11:57

      Ростов хоть что-то делает-пусть и 200000,а другие клубы наши занимаются благотворительностью или просто не афишируют?

      4
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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 > SPACE TRUCKIN 19 декабря 2016, 11:02

      за остальных не знаю, а "Локомотив" частенько проводит благотворительные акции.

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      Рейтинг: +5527

      SPACE TRUCKIN > sergey_86-76 19 декабря 2016, 16:36

      думаю,стоило подробнее рассказывать об этом-подавать пример остальным,а то некоторым не жаль за бутыль шампани такую сумму-лучше б детям отдали...и была б уважуха...ну а потом можно и шампани попить-только не афишируя...

      1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 18 декабря 2016, 09:52

      Не важна сумма важен факт милосердия....

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      Рейтинг: +762

      sprint5 18 декабря 2016, 07:08

      просто мало но по человечески

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      Рейтинг: +1941

      Таганский 18 декабря 2016, 00:48

      Хоть и немного ( по нашему времени ), но приятно..

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      Рейтинг: +765

      alex1004 18 декабря 2016, 00:07

      Молодцы.

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      Рейтинг: +2336

      den161 17 декабря 2016, 23:15

      Ну... Молодцы конечно, но вот только 200тыс руб пожертвовал не фк ростов, а тот кто купил футболку. Ему респект! А клуб бы мог и побольше пожертвовать если что... И вообще такие вещи делаются потихому.
      Диме всего хорошего и победы над болезнью!

      2
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      Рейтинг: +1423

      Parham 17 декабря 2016, 22:04

      Похвала!!

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