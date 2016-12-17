«Ростов» пожертвовал 200 тысяч на лечение больного раком ребенка

Руководство «Ростова» устроило аукцион, на котором продало футболку нападающего команды Сердара Азмуна за 200 тысяч рублей. Об этом сообщает ГТРК «Дон».

Вырученные деньги были переведены в фонд помощи маленького мальчика Димы Барыша, который болен раком.

На данный момент «Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице РФПЛ, имея в активе 25 очков. Весной команда выступит в плей-офф Лиги Европы.