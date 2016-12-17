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    Буффона злят плохие слова про Балотелли

    Вратарь «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон встал на защиту нападающего «Ниццы» и «скуадры адзурры» Марио Балотелли. По словам стража ворот туринцев, его 26-летний партнер по национальной команде не заслуживает в свой адрес плохих слов, так как на деле является очень хорошим человеком.

    «Марио – хороший человек, на своем жизненном пути я немного встречал подобных ему. Поэтому у меня вызывают злость плохие слова в его адрес. У этого парня золотое сердце, он молодой, щедрый, его любят все. Ему только 26 лет, поэтому он сможет выходить на поле еще лет 10», – сказал Буффон.

    Источник: L' Equipe

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    17.12.2016 16:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +239

      Михас007 17 декабря 2016, 18:05

      Дай бог хлопцу здоровья

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