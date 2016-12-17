Атаманенко: «На «Открытие Арене» комфортно всем: можно прийти с семьей или привести бизнес-партнера»

Коммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко подчеркнул, что домашний стадион красно-белых является местом не только для истинных футбольных болельщиков. По его мнению, здесь можно хорошо провести время всей семьей и даже решить деловые вопросы.

«У нас на некоторых матчах на главной трибуне до 40 процентов женщин и детей. На нашем стадионе комфортно не только мужчинам, можно привести ребенка или прийти всей семьей. Можно привести бизнес-партнера. По сути в день матча у нас на стадионе представители разных сегментов общества», – сказал Атаманенко.