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    Атаманенко: «На «Открытие Арене» комфортно всем: можно прийти с семьей или привести бизнес-партнера»

    Коммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко подчеркнул, что домашний стадион красно-белых является местом не только для истинных футбольных болельщиков. По его мнению, здесь можно хорошо провести время всей семьей и даже решить деловые вопросы.

    «У нас на некоторых матчах на главной трибуне до 40 процентов женщин и детей. На нашем стадионе комфортно не только мужчинам, можно привести ребенка или прийти всей семьей. Можно привести бизнес-партнера. По сути в день матча у нас на стадионе представители разных сегментов общества», – сказал Атаманенко.

    Источник: «Советский спорт»

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    17.12.2016 15:55
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