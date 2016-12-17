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    Гвардиола: «Я побеждал с «Барселоной», потому что у меня были хорошие игроки»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что не является особенным специалистом, а залогом его успехов зачастую становились игроки высокого уровня, которые работали под его началом в «Барселоне» и «Баварии».

    «Все тренеры терпят поражения и ошибаются. И я в этом плане ничем не отличаюсь от остальных. Просто я везунчик, что в моих командах играли Месси, Лам, Алонсо, Левандовски. Поэтому успех был мне обеспечен. Я часто подчеркивал, что добивался побед с «Барселоной» благодаря наличию хороших игроков. Это феноменальный клуб», – сказал Гвардиола.

    Источник: Skysports

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    17.12.2016 15:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +274

      Berikosha 17 декабря 2016, 18:41

      он тренировал уже готовые команды,где делать ничего не надо, главное не мешать,а на создании что-то своего он не способен,жаль(((

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