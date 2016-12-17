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    Панов: «Пока супертренером РФПЛ является Слуцкий»

    Бывший футболист «Зенита» и сборной России Александр Панов оценил работу тренеров РФПЛ в первой части сезона. По мнению экс-футболиста, сразу несколько специалистов проявили себя с положительной стороны.

    «Я болею за «Спартак». На данном этапе Каррера один из лучших в РФПЛ. Но пока рано говорить, что он супер тренер. Мне и Скрипченко нравится, самарцы при нем сразу начали добывать очки. Гончаренко себя показал в «Уфе». Можно отметить Гаджиева в «Амкаре». Супер тренер тот, кто чемпион. Значит, пока таковым является Слуцкий, так как он последний раз выигрывал чемпионат», – заявил Панов.

    Источник: Спорт FM

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    17.12.2016 09:03
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +3024

      Nesterenko 17 декабря 2016, 15:29

      Ага, благодаря попаданию мяча игроком Рубина в Акинфеева.

      0
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      Рейтинг: +365

      yaran56 17 декабря 2016, 12:53

      Слуцкий действительно супер тренер:- позорно профукал Евро, разложил цска, чемпионом стал кабинетным решением. Где он сейчас, может думает взять Томь и сделать из него чемпиона?

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +176

      КЁРТИС 17 декабря 2016, 12:22

      Бердыева забыл упомянуть. Ростов в ЛЧ лучше выступил чем ЦСКА

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +107

      Efenval777 17 декабря 2016, 12:15

      Сколько уже говорили и писали, с авторами соглашался..."Слуцкий Супер тренер" ..ещё раз повторю...состав почти 1 и тот же...при том что молодежка неплохая у ЦСКА...тренер в европе 0...простите фанаты ЦСКА и Слуцкого ну я его вижу таким...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 17 декабря 2016, 11:58

      Паненка является супер-гупер пистополом!!!

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +1381

      marslond 17 декабря 2016, 11:34

      За последние 5 лет, точно.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2530

      Чермындыр 17 декабря 2016, 10:45

      Очередное доказательство того, что футболисты - люди с крайне низким интеллектом. Оценивает ТЕКУЩИЙ сезон, а выбирает Слуцкого, потому что он выиграл ПРОШЛЫЙ. Ну не идиот ли этот Панов?

      3
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      Рейтинг: +300

      Zeff 17 декабря 2016, 10:26

      Чем его так Зенит обидел?

      0
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      Рейтинг: +827

      olic29ivica > Zeff 17 декабря 2016, 12:39

      Тем что они хандоны, начиная от руководства заканчивая болельщиками

      -1
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 17 декабря 2016, 10:09

      Именно так!

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      Рейтинг: +152

      Алексей Гозиас 17 декабря 2016, 10:05

      Согласен 100%

      0
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